Как создать и закрепить желаемый объем волос с пробором

Как зафиксировать пробор на волосах

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддержать пробор можно, следуя нескольким простым правилам. Сначала формируйте пробор еще на стадии укладки, пока волосы не высохли полностью, иначе результат может быть недолгим. Подберите подходящее средство для стайлинга, такое как мусс, лак или текстурирующий спрей, чтобы зафиксировать объем. Нанесите выбранное средство на мокрые корни волос и аккуратно сформируйте пробор с помощью расчески с острым кончиком.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если волосы уже высохли, но вы хотите изменить пробор, не отчаивайтесь. Возможно, его можно скорректировать. Для этого достаточно намочить корни волос с обеих сторон, нанести стайлинговое средство и просушить их. Таким образом, вы сможете наслаждаться желаемым объемом долго, как это делает, например, Белла Хадид.



