Как создать и закрепить желаемый объем волос с пробором

Поддержать пробор можно, следуя нескольким простым правилам. Сначала формируйте пробор еще на стадии укладки, пока волосы не высохли полностью, иначе результат может быть недолгим. Подберите подходящее средство для стайлинга, такое как мусс, лак или текстурирующий спрей, чтобы зафиксировать объем. Нанесите выбранное средство на мокрые корни волос и аккуратно сформируйте пробор с помощью расчески с острым кончиком.
Если волосы уже высохли, но вы хотите изменить пробор, не отчаивайтесь. Возможно, его можно скорректировать. Для этого достаточно намочить корни волос с обеих сторон, нанести стайлинговое средство и просушить их. Таким образом, вы сможете наслаждаться желаемым объемом долго, как это делает, например, Белла Хадид.
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