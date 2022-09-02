"Газпром" полностью остановил газопровод "Северный поток"

"Газпром" остановил газопровод "Северный поток" после получения предупреждения Ростехнадзора о неисправности турбины. Он будет запущен после ремонта.

Письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения было направлено президенту компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

Ранее российская энергетическая компания приостановила поставки голубого топлива по "Северному потоку" из-за плановых ремонтных работ, которые продолжались три дня.