"Газпром" остановил газопровод "Северный поток" после получения предупреждения Ростехнадзора о неисправности турбины. Он будет запущен после ремонта.
Письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения было направлено президенту компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
Ранее российская энергетическая компания приостановила поставки голубого топлива по "Северному потоку" из-за плановых ремонтных работ, которые продолжались три дня.
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