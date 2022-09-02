Daily Express: Евросоюз ожидает "энергетический кошмар" 14 октября

Евросоюз боится, что Россия существенно сократит поставки газа в Европу. Это может произойти уже 14 октября. На эту дату запланирован новый этап технического обслуживания "Северного потока" (СП), сообщает журналист Энтони Ашкеназ в статье для Daily Express.

Ранее "Газпром" приостановил поставки голубого топлива по трубопроводу "Северный поток" из-за плановых ремонтных работ, которые продолжались три дня. По словам автора материала, Россия заставляет ЕС сильно беспокоиться по поводу возможного сокращения поставок газа.

"Эксперты EC считают, что Владимир Путин использует поставки газа в качестве оружия в отместку за санкции в отношении России", — отметил Ашкеназ.

Эксперт по энергетике и сырьевым товарам Хавьер Блас считает, что Россия снизит прокачку голубого топлива по СП до 20% от возможного максимума. Сейчас работу трубопровода обеспечивает одна турбина, которая нуждается в техобслуживании после одной тысячи часов работы. 14 октября начнутся работы по техобслуживанию. Сколько они продлятся — неизвестно. Но в это время Россия не будет поставлять газ европейцам.

"ЕС в энергетическом кошмаре: определена точная дата следующего отключения газа", — так назвал автор свою статью.