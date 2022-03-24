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Автор Любовь Степушова

Газ за рубли: эксперты в Чехии не увидели в этом проблемы

Экономика » Сырье » Газ

Чешские эксперты не увидели проблем в переходе оплаты за газ на рубли. Проблемы видят европейские политики, которым нужно будет принимать сложные решения.

Газ за рубли: эксперты в Чехии не увидели в этом проблемы

Владимир Путин придумал неожиданный способ защитить финансы России от западных санкций. Президент РФ заявил в среду, 23 марта, что Москва намерена и дальше поставлять газ в плановом порядке, изменения коснутся только валюты в целях безналичных расчётов — платежи переводятся на оплату в рублях.

Решение вызвано тем, что заморозка российских активов ЦБ в западных валютах на сумму более $160 млрд "разрушила взаимное доверие".

Из заявления Путина следует, что клиенты "Газпрома" из ЕС и Великобритании сначала должны будут перевести банкам (или банку) в России соответствующую сумму платежа в долларах или евро. А потом обменять их на рубли, чтобы оплатить поставки газа от "Газпрома".

На оптовом рынке это не скажется

"Я не думаю, что эта мера обязательно поставит под угрозу поставки в Европу. Она должна помочь российскому Центральному банку (ЦБ) получить доллары или евро напрямую в полном объёме, а не косвенно от государственного "Газпрома". ЦБ будет покупать у него рубли, что может положительно сказаться на укреплении российской валюты", — сказал ЧТК Михал Коцурек, аналитик газовой промышленности EGÚ Брно.

Чешские поставщики газа также считают, что эта мера не поставит под угрозу поставки газа.

"Мы покупаем газ для наших клиентов на европейских оптовых рынках, в основном через компании MVM CEEnergy CZ и RWE Supply and Trading", — сказал ЧТК Павел Грочал, представитель innogy.

Такого же мнения придерживается и компания Pražská plynárenská, которая закупает большую часть своих поставок "в виртуальных точках продаж у различных крупных поставщиков энергии", а не напрямую у "Газпрома" или России.

Отсюда можно сделать вывод, что спотовый рынок вынужден будет приспособиться к российским требованиям, а это 30% европейских поставок.

Вероятно, именно поэтому не волнуется Болгария, которая отказалась продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" и выходит на спот.

"Поставкам природного газа в Болгарию ничего не угрожает, заявил министр энергетики Александр Николов. В Болгарии есть финансовый контрагент, который может оформить сделку в рублях. Платежи по действующему договору не подвержены риску", — добавил он.

ЕК нарушает контракты, Россия имеет право внести в них изменения

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что "технически было бы возможно платить в рублях".

"Это целесообразно для России", — сказал он.

В настоящее время Германия импортирует 55% своего природного газа из России, и в основном это трубопроводный газ по долгосрочным контрактам. Поэтому и здесь не видно препятствий. А если в ЕС и есть возражения, то они касаются того, что в долгосрочных контактах прописана валюта торговли, например, этим объяснила свой отказ от платежей в рублях австрийская компания OMV.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович напомнил о заявлении Еврокомиссии (ЕК) о том, что в текущем году она может закупить только 40% объёма газа, прописанного в контрактах с "Газпромом".

"Это прямое нарушение контрактов со стороны Европы. И Россия отвечает: если вы можете нарушить контракты, то мы внесём изменения в контракты", — сказал Митрахович РБК.

Рубли за газ — это политическая проблема для ЕС

Политические решения могут быть, но тогда придётся отказаться от российских поставок, возможно, вводом эмбарго, что специалисты оценивают как невозможный вариант из-за огромной зависимости от российского газа.

Польская PGNiG не прокомментировала заявление Путина.

"Мы не можем комментировать политические декларации или предоставлять подробную информацию о положениях контрактов с подрядчиками. Контракт между PGNiG и "Газпромом" действует до конца 2022 года, PGNiG поддерживает постоянный контакт с подрядчиком", — сообщили в компании газете Wyborcza.

В Италии экономический советник премьера Марио Драги Франческо Джавацци дал понять, что платить в рублях намерения нет и что идея остановки российского импорта не исключена априори, так как возобновилась ветрогенерация. Он признаёт, однако, что к зиме проблема может обостриться — на зиму нужны запасы газа, и пообещал обсудить с коллегами эту "деликатную политическую проблему".

Россия зарабатывает экономический суверенитет

Владимир Путин дал ЦБ и правительству неделю, чтобы определить способы перехода от платежей в иностранной валюте к платежам в рублях. При непомерно высоких ценах на газ речь идёт об огромных деньгах.

В январе, по данным российских таможенных служб, "Газпром" экспортировал газа на $9,75 млрд. Из них продажи в "недружественные" России страны составили $6 млрд, подсчитало агентство "Интерфакс". Замена такой суммы на рубли укрепит рубль.

Кроме того, ЦБ России:

  • восстановит свои валютные резервы, наполовину замороженные ЕС, США и остальным Западом;
  • получит достаточно долларов и евро для своевременного обслуживания внешнего долга России и её стратегических компаний, избавив их от угрозы банкротства.

Новое требование существенным образом не меняет финансовую позицию "Газпрома", так как компания:

  • сохраняет экспортную выручку от тех стран, которые не отнесены к "недружественным", первую очередь это Турция и Китай;
  • имеет возможность купить валюту на полученные от европейских компаний рубли.

Необходимость перечисления гигантского платежа за импорт газа помешает ЕС исключить все крупные российские банки из системы SWIFT. И проблема для ЕК будет ещё больше, если ЦБ России для обмена "скомпрометированной валюты" на рубли назначит только один из банков, на который европейцы наложили санкции.

Более того, мера хороша в плане безопасности по резервированию экспортной выручки, так как евро и доллар могут заблокировать в любой момент.

Рубль резко ослабел после начала спецоперации РФ на Украине, списав десятки процентов как по отношению к евро, так и к доллару. Однако обсуждаемое заявление президента России резко укрепило российскую валюту, а цены на спотовый газ в Европе резко взлетели на фоне опасений, что этот шаг усугубит энергетический кризис в регионе.

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