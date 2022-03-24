Пушков дал объяснение Западу, зачем РФ перевела оплату за газ в рубли

Сенатор Алексей Пушков дал пояснение для западных стран, по какой причине Россия приняла решение о переводе платежей за поставляемый ею в недружественные страны природный газ в рубли.

По словам Пушкова, всё дело исключительно в действиях самих стран Запада.

"Санкции разрушили всю систему экономического обмена с Россией. В некоторых европейских столицах призывают вообще прекратить всю торговлю с Россией. Россия принимает контрмеры. Да, неприятные. Но что здесь непонятного?" — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, всё новые и новые санкции, вводимые против России странами Запада, идут вразрез с существовавшими до этого соглашениями.

23 марта президентом Владимиром Путиным был аннонсирован перевод в рубли за поставки российского газа в недружественные страны, потому что расчёты в валюте с введением санкций потеряли для России всякий смысл. При этом Путин подчеркнул, что поставки российского газа за рубеж продолжаются в оговоренных ранее объёмах и по закреплённой в соглашениях стоимости, и РФ собирается выполнять все взятые ранее на себя обязательства.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции.