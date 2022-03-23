Оплата газа за рубли вынудит Европу обходить свои же санкции

Оплата поставок российского газа в рублях технически осуществима, однако это может привести к развитию дискуссии о необходимости отказа от энергоносителей из России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета бундестага по энергетике и защите климата Клауса Эрнста.

По его словам, с точки зрения России оплата газа рублями целесообразна. Однако парламентарий считает, что данный шаг вынудил бы страны обходить принятые ими же санкции.

"Это может ещё больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей", — считает глава комитета. "Немедленный бойкот российских энергоресурсов имел бы для Европы значительные негативные последствия", — отметил он.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин заявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такое решение привело в замешательство европейских газовых операторов. Некоторые страны уже отреагировали на нововведение.