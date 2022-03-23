EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа в Европу в рубли

Политика

Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.

Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа в Европу в рубли

"Поставлять наши товары в ЕС и США, и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла", — сказал глава государства.

Данное решение укрепило российскую национальную валюту, которая начала расти, в результате чего курс доллара опустился ниже 100 рублей.

По словам лидера страны, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь всем в мире понятно, что обязательства в долларах и евро ненадёжны. Путин призвал в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.

Страны Запада раскритиковали спецоперацию Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины и ввели против России масштабные санкции, которые коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие западные компании ушли с российского рынка. Правительство разработало план, направленный на противодействие санкциям, который предполагает реализацию почти сотни инициатив. Это обойдётся бюджету РФ в триллион рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша газ евросоюз владимир путин
Sberbank
Новости
"По собственному желанию": в Кремле прокомментировали увольнение Чубайса
В "Единой России" оценили запрет на самостоятельный выезд депутатов из РФ
Шольц назвал последствия отказа ЕС от импорта российского газа
В Китае рассказали, что думают про антироссийские санкции
Инфекционист рассказала о страшных последствиях стелс-"омикрона"
В Финляндии испугались нехватки бумаги для газет на фоне отказа от товаров РФ
Курс доллара опустился до 95 рублей из-за решения России продавать газ за рубли
Экономист объяснил слова канцлера ФРГ об "обратном эффекте" санкций против РФ
Кадыров предложил Зеленскому работу в Чечне: придётся же подрабатывать
Политолог объяснил, что будет после решения о продаже газа в ЕС за рубли
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер Любовь Степушова Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Последние материалы
Что носить весной 2022: новые модели и тренды
"По собственному желанию": в Кремле прокомментировали увольнение Чубайса
В "Единой России" оценили запрет на самостоятельный выезд депутатов из РФ
Шольц назвал последствия отказа ЕС от импорта российского газа
В Китае рассказали, что думают про антироссийские санкции
Инфекционист рассказала о страшных последствиях стелс-"омикрона"
В Финляндии испугались нехватки бумаги для газет на фоне отказа от товаров РФ
Курс доллара опустился до 95 рублей из-за решения России продавать газ за рубли
Экономист объяснил слова канцлера ФРГ об "обратном эффекте" санкций против РФ
Кадыров предложил Зеленскому работу в Чечне: придётся же подрабатывать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников