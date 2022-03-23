Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа в Европу в рубли

Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.

"Поставлять наши товары в ЕС и США, и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла", — сказал глава государства.

Данное решение укрепило российскую национальную валюту, которая начала расти, в результате чего курс доллара опустился ниже 100 рублей.

По словам лидера страны, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь всем в мире понятно, что обязательства в долларах и евро ненадёжны. Путин призвал в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.

Страны Запада раскритиковали спецоперацию Вооружённых сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины и ввели против России масштабные санкции, которые коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие западные компании ушли с российского рынка. Правительство разработало план, направленный на противодействие санкциям, который предполагает реализацию почти сотни инициатив. Это обойдётся бюджету РФ в триллион рублей.