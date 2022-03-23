Политолог назвал последствия отказа ЕС от российского газа: "Сметут и выбросят"

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич в интервью Pravda.Ru ответил, решатся ли в ближайшее время страны Евросоюза на расширение антироссийских санкций через энергосектор.

Николай Межевич: «А может отключить Европу от газа прямо сейчас?»

"На мой взгляд, в Европе ведут себя по-хамски. Европа говорит, что мы вас кинем, мы от вашего газа откажемся, но сейчас, пожалуйста, нас снабжайте, но при этом вас снабжать ничем не будем, даже лекарствами. Так, может быть, отключить этих собак от газа? Прямо сейчас", — сказал политолог.

Вместе с этим он подчеркнул, что такой "железный занавес" негативно воспримут избиратели западных лидеров. Как отметил эксперт, их "сметут и выбросят". Таким образом закончится европейская демократия, добавил специалист.

"Нам в любом случае терять западные рынки. Вы же слышите, что сказал Шефчович (замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. — Прим. ред.). Он сказал, что в любом случае мы Россию уберём, но это сделаем не сейчас, в следующем сезоне. А зачем нам ждать следующего сезона? Замерзайте сейчас", — заявил собеседник издания.

По словам Межевича, отопительный сезон заканчивается на севере Европы тогда же, когда и в Санкт-Петербурге. Также политолог указал на необходимость кондиционеров, работу которых обеспечивает электроэнергия.

"Сейчас задача: напугать Россию за короткое время. А что будет с отоплением для населения, да кого это население волнует в Европе?" — заключил эксперт.

Ранее гендиректор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил, что поиск источников газа на фоне постепенного отказа от российских углеводородов закончился неудачно. По информации руководителя корпорации, Евросоюз нашёл возможность приобретать нефть на Ближнем Востоке, но не может отыскать поставщиков голубого топлива.