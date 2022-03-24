Эксперт по энергетике назвал эпохальным решение Путина продавать газ за рубли

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял эпохальное решение по продаже газа Европе за рубли.

По его словам, после поручения российского лидера нужно будет договориться с газовыми импортёрами, ведь европейские корпорации должны дать своё согласие на оплату топлива в национальной валюте РФ.

Однако специалист отметил, что полностью отказаться от соглашений с "Газпромом" европейские страны сейчас не могут.

"Само поручение президента порождает большое количество вопросов, но если хоть один контракт будет переведён в рубли… До этого момента такого не было за пределами РФ", — сказал Юшков в интервью изданию "Политика сегодня".

Он напомнил, что даже Белоруссия покупает российский газ за доллары. Поэтому, как пояснил эксперт, переход газовой торговли РФ на рубли следует воспринимать как эпохальное событие.

Ранее Путин сообщил о переводе всех расчётов за поставки природного газа "недружественным государствам" в рубли.