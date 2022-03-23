В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

Три года тюрьмы за одобрение спецоперации РФ на Украине

По данным чешской полиции, с начала российской спецоперации на Украине, ей поступило 415 сообщений о возможном преступлении в связи "с одобрением российской агрессии".

Об этом сообщает чешская газета Denik.

"В 30 случаях мы инициировали действия, связанные с уголовным производством", — сказал пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик. В семи случаях полиция уже выдвинула обвинения сторонникам России. Им грозит три года за "одобрение вторжения".

В Чехии растёт поддержка общеславянской борьбы России

"В Чехии многие люди используют скрытый символ Z, чтобы выразить свои симпатии к России и её, по их мнению, общеславянской борьбе на Украине", — сказал газете эксперт "по экстремизму" Мирослав Мареш из Масарикова университета в Брно.

Мареш уверен, что чешский "экстремизм", а с российской точки зрения — здравый смысл, "возрождается" — сначала "экстремисты" "оседлали" волну миграционного кризиса, потом переключились на меры по борьбе с преступностью и теперь "обожают Путина".

"Многие из них выдвинулись в 2015 году, когда начался миграционный кризис. Сами они против того, что считают слишком либеральным курсом, и хотят сильной руки правительства", — сказал Мареш.

Теперь они наблюдают "твердую руку" Путина и впечатлены его спецоперацией на Украине, указал эксперт.

"Они видят в Путине сильного правителя, и им импонирует его антизападная направленность. В этом отношении им также импонирует военная сила и авторитарный режим, которые, с их точки зрения, могут принести им мир в жизни. Они чувствуют здесь угрозу со стороны западного большинства", — добавил Мареш.

По его мнению, в этом лагере находятся "бывшие антипрививочники" которые утверждают, что, блокируя их сайты, чешское общество ведет себя хуже, чем в "дружественной России".

Но если в Чехии блокировка — это хорошо, то в России — "это совсем другое", серьёзно уверяет эксперт по" экстремизму" — это вмешательство в личные ценности.

В Чехии растерялись: не знают как наказывать за символ Z

На прошлой неделе газета Hospodářské noviny сообщила, что юристы Министерства внутренних дел готовят инструкции для сотрудников полиции о том, как действовать в случае использования населением буквы Z.

Об этом iDNES сообщил Ондржей Моравчик.

По словам Моравчика, каждый из случаев уникален и должен расследоваться с учетом конкретных обстоятельств.

Моравчик подтвердил, что полиция сейчас выписывает предупреждение о недопустимости использования символа Z, но как сказали газете эксперты в МВД, Z не является "запрещенным символом" в Чехии.

Однако, если будет доказано, что он "одобряет агрессию России против Украины", это может быть наказано по статье 405 УК Чехии, а именно "отрицание, одобрение, сомнение или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира. Людям грозит срок до трёх лет лишения свободы.

Z — это не свастика

Другой специалист по "экстремизму" Павел Главачек не верит, что символ Z будет запрещен в Чехии.

"Буква слишком общая. Z — это буква нашего алфавита, которую можно понимать как аббревиатуру многих сюжетов в том числе положительных", — прокомментировал Главачек iDNES. Например, персонажа Зорро — мстителя ​​​​из Калифорнии.

Для того, чтобы буква Z добилась "узнавания" как свастика, её нужно было бы "раскрутить", например, использовать властями, — сказал Главачек, отметив, что символ является лишь одним из опознавательных знаков российских солдат, который официально нигде не признаётся.

"Z не имеет должного статуса в российской армии. Это не продукт российского государства или армии, а некий консенсус, родившийся в социальных сетях. Помимо Z, на российской военной технике также появляется буква V. Но общественность воспринимает его незначительно", — пояснил Главачек.

Как сообщалось ранее на странице минобороны РФ в Instagram (заблокирован в РФ, как экстремистский ресурс), латинская буква Z означает "За победу", а буква V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

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