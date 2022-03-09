Герман Клименко: "Я пережил много кризисов. Самое главное — спокойно работать"

Почему сейчас для любой страны важно развивать искусственный интеллект, как отсутствие поставок процессоров в России повлияет на простых потребителей, почему нет ничего ужасного в отключении Facebook и YouTube и есть ли смысл покупать сервер и самому поднимать VPN, рассказал Pravda.Ru создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко.

Жизнь без процессоров

— Герман Сергеевич, ряд государств ограничил ввоз в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные IT-компании сообщают о перебоях в работе сервисов на территории России. Что происходит?

— Происходит адаптация к событиям, которых никто не ждал. Мы вроде готовились, но когда экосистема валится на одном конце, то сыпется и там, где мы не ожидали. Мы видим эффективные взломы наших сайтов, задержки платежей. Более того, нам казалось незыблемо: у водопоя не стреляют. Хотя нам не один раз показывали, что у водопоя как раз стреляют. То есть лишают сайты сертификатов, государственной защищённости.

У нас всегда был риск утечки кадров. Но, по крайней мере, Сбербанк отсасывал людей на себя высокими зарплатами. Министерство связи сейчас предлагает в IT-сфере отмену НДФЛ, ипотеку дешёвую. Считается, 6 тысяч высококвалифицированных программистов за последние 4 дня:

из "Яндекс",

Rambler,

Mail,

других крупных компаний,

у кого были офферы от Google, согласились и готовятся к выезду. Мы сейчас не обсуждаем причины. Это нас мало волнует. Вопрос в том, что мы столкнулись с вызовами, которых не знаем. Например, сколько наших компаний работают на сервисах Google, на табличках, интегрированных с Telegram? У меня там остались старые связи, старые студенты. Практически от каждого пришёл вопрос: "Гера, а куда нам переходить?"

Мы в один день остались без отечественных процессоров. Когда пишешь справку по поводу рисков, меня учили всегда писать первой строчкой суть предложения.

То есть первое: "При закрытии границ у нас нет отечественных процессоров, средств хранения данных, микроэлектроники". А дальше уже подробная справка.

Я смотрел справку, которую писали по этому поводу. Начиналась она так: "Импортозамещение микроэлектроники находится на продвинутом уровне". Понятно, можно дальше не читать.

В оборонке, возможно, в ядерную боеголовку сделали процессоры. Но я говорю о нашей гражданской истории. "Яндекс" ежемесячно закупает процессоры на 20 миллионов долларов для расширения своей истории. У "Яндекса" не будет сервисов. Нечем заменить. Это не значит, что всё плохо. Возможно, мы можем хотя бы проектировать, может быть, Китай нам что-то даст. Но мы должны понимать, что отечественные (повторюсь) процессоры "Эльбрус" и "Байкал" производятся на Тайване. Это союзники США, у них свои разборки с Китаем. Ещё никто не запрещал поставлять процессоры, а они уже нас уведомили, что на всякий случай приостанавливают поставки. И мы остались с нулём. А сервисное потребление государства — это миллион сервисов в год.

— Какие есть риски для конечного потребителя?

— Вы ноутбук не сможете обновить, если будет запрещена поставка любых процессоров. У вас ноутбук Mac? Они года два-три прекрасно работают.

Самое важное сейчас — это IT-индустрия, потому что у нас идёт четвёртая промышленная революция. Мы имели шанс держаться в тройке-четвёрке эффективных стран. Но когда нам запретят поставку процессоров, мы будем вычеркнуты из этой гонки. Мы становимся третьеразрядной страной в мире технологий. А технологии сейчас — это всё.

Владимир Путин правильно сказал: кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром. Мы не сможем владеть искусственным интеллектом. У нас не будет для этого оборудования.

Я пережил много кризисов. Истерить не надо. Давайте называть вещи своими именами не для того, чтобы панику развести. Это не паника — признать, что у нас всё плохо. Это точка отсчёта, которая позволит подняться. Нельзя стартовать каждый раз с пятой скорости на машине. Сперва нужна первая скорость, потом — вторая, потом — третья.

Смартфоны год поработают. Через год каким-то образом мы всё это утрясём. Простой потребитель ничего даже не заметит.

Отдохнём без Facebook

— Если мы останемся без процессоров, два года у нас есть в запасе. Но многие переживают, что мы можем остаться без WhatsApp, Facebook, Instagram. Нас могут от них отключить?

— Думаю, наш боевой Роскомнадзор отключит нас быстрее. Когда раздаётся ответ "вот смотрите, Павел Дуров всех пошлёт", вы забываете, что Роскомнадзор уже не тот, который был: теперь и Павла Дурова можно заблокировать очень быстро. Думаю, что и здесь Роскомнадзор при затягивании процесса денацификации Украины будет вынужден просто закрыть эти соцсети. В конце концов, что такого страшного — остаться без Facebook? Да ваши отцы во "ВКонтакте" сидели спокойно. Поэтому надо вспомнить:

аккаунт во "ВКонтакте",

ICQ-аккаунт,

RuТube,

почту на Mail.ru.

А то вы все привыкли к Google, YouTube. В информационной войне у Роскомнадзора нет выбора. Иначе получится, что противник вещает прямо у нас в эфире.

— Как в таком случае общаться с родными, друзьями, коллегами из других стран?

— Я понимаю, что вы от меня хотите. Если мы все пересядем на VPN, то зарубежные каналы физически не выдержат. Кроме того, Роскомнадзор эффективно принуждает VPN к сотрудничеству. Мы попали в режим турбулентности, при котором можно только смотреть и удивляться. Если бы мне сказали, что зарубежный хостер, где в основателях отцы-украинцы, вдруг всех русских держателей исключил, я бы не поверил. Всегда считалось, что бизнес бизнесом, политика политикой. Сейчас нет.

Самое грамотное — это в Германии купить или за 4 евро арендовать себе сервер, самому поднять VPN, чтобы он не мог попасть в списки Роскомнадзора.

Я пережил много кризисов и скажу, что самая эффективная стратегия — не заниматься вопросами, как и что, а спокойно работать. Отвалилась одна история — ничего страшного.

Не надо истерики из-за того, что мы 2 месяца не пообщаемся с коллегами из Америки (у меня там, кстати, много контактов). Следующие два месяца будет бардак. Не будет Facebook — это полезно, можно отдохнуть. Здесь нет никакой катастрофы.

Обо всём можно будет говорить через 2-3 недели, когда станет понятно, куда пойдёт тренд регуляторики Интернета у нас и у них.

Сейчас основные проблемы не у потребителей, а у b2b-сектора, у тех, кто в Интернете осуществлял логистику, доставку, работу, серьёзные программные продукты. Рисков для потребителей я пока не вижу.

Думаю, им в ближайшие 2-3 недели найдётся, что почитать, чем заняться. Самое страшное неудобство: говорят, что не с телефона будем платить, а с карточками придётся ходить. Ну что же, походим какое-то время с карточками.