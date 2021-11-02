Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия

Кризисы являются неотъемлемой чертой капиталистического общества. Периодически оно сталкивается с массовым разорением промышленных и торговых компаний, скачками безработицы, товарным перепроизводством, крахом банковских систем, обвалом котировок на биржах и другими бедами. В наше время по вине пандемии мир, кажется, погрузился в состояние перманентного кризиса. Простых решений нет. Их не будет вообще, если Запад будет пытаться решить свои проблемы за счёт России и Китая, "назначенных" врагами.

Многих думающих людей давно обуревали смутные сомнения насчёт того, куда движется современный капиталистический мир, в том числе Россия, избравшая в качестве главного ориентира западные (преимущественно американские) стандарты рыночных отношений и демократии. Миллионы россиян, прошедшие через жернова лихих девяностых, вполне вкусили "прелести" дикого капитализма, чтобы не испытывать никаких иллюзий на его счёт. К сожалению, к нашим властным элитам понимание очевидных истин приходит с трудом.

Страны Запада сегодня сталкиваются не просто с ростом цен на промтовары и продукты питания, а дефицитом и пустыми полками. На фоне коронавирусных ограничений, нехватки рабочих рук, энергетического кризиса нарушаются цепочки поставок. К примеру, стоимость доставки грузов из Азии на Западное побережье США в этом году выросла на 380% по сравнению с прошлым годом. По информации Bloomberg, деловая активность в Германии упала до восьмимесячного минимума.

Растущие закупочные расходы компаний, связанные с проблемами доставки, более высокими затратами на энергию, сырьё, упаковку, находят своё отражение на ценниках в магазинах. Правительства многих стран накачивают экономики финансами, одаривают население "вертолётными деньгами", что также подстёгивает инфляцию. Оживились сторонники мальтузианской теории, которые обещают дальнейшее усугубление проблем человечества по причине перенаселения и сокращения пахотных земель.

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший в своё время финансовый кризис 2008 года, отмечает сегодня разного рода уязвимости, которые накапливаются в глобальной экономике и финансах. Мы наблюдаем то, что называется стагфляция — сочетание низкого роста с высокой инфляцией. По мнению Рубини, это не временное переходное явление, а начало роста глобальной инфляции, которая будет продолжаться несколько лет. Если в 2019 году сумма частных и государственных долгов составляла около 220% ВВП, то сейчас поднялась до 360%, а в развитых экономиках — 420%.

Вызванные пандемией социальные проблемы побуждают правительства увеличивать расходы, и центробанки оказались между молотом и наковальней. Ценой роста инфляции они монетизируют долги из страха сорваться в кризис, к которому может привести ужесточение денежно-кредитной политики. Экономист Рубини говорит о целом наборе факторов, которые на фоне распада глобальных цепей поставок подогревают кризис: ухудшение отношений между Китаем и США, увеличение стоимости производства в связи с углеродным регулированием, старение населения и даже кибервойны, вынуждающие повышать расходы на цифровую безопасность.

Циничные теории адептов гегемонии США

Нормальная человеческая логика подсказывает, что рост кризисных явлений требует совместных усилий всех стран для решения проблем, вызванных пандемией. Казалось бы, общие для всех беды должны объединить политиков из разных стран и с разных континентов, чтобы избежать дальнейшего сползания в хаос. Однако гегемонистские замашки Соединённых Штатов и безропотное следование Евросоюза указаниям сюзерена делают невозможными любые компромиссы со странами, которые ценят свой суверенитет и хотели бы видеть мир полицентричным.

Особое раздражение на Западе вызывает внешняя политика России, которая (наряду с КНР) явно противится "миропорядку, основанному на правилах", придуманных в Вашингтоне, подавая тем самым "дурной пример" остальным. Только с берегов Потомака вполне логичная позиция Москвы предстаёт в каком-то зловещем свете. Профессор университета Джонса Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс считает величайшей заслугой президента Джо Байдена тот факт, что он "сформулировал главный стратегический вызов XXI столетия: борьбу демократии с автократией".

Хэл Брэндс не стесняется патетики и напыщенных фраз, говоря о переломном моменте в развитии мира, который положит начало "ещё одной эре доминирования демократии". По мнению американского эксперта, Россия и Китай "оспаривают влияние Америки в мире и угрожают демократическим государствам от Восточной Европы до Тайваньского пролива". Одновременно он вынужден признать, что налицо кризис демократического правления в Шатах и достигшее максимума со времён Второй мировой недовольство представительными институтами власти в странах либерального мира.

Не видя внутренних пороков в политической системе собственной страны, американский профессор весь свой гнев обращает вовне и призывает Вашингтон "сдержать авторитарных агрессоров и защитить демократические форпосты в Восточной Европе и западной части Тихого океана". При этом он считает допустимым, исходя из опыта холодной войны, не только создавать альянсы с "демократиями-единомышленницами", но и строить "продуктивные отношения с квазидемократиями и тираниями". После таких циничных заявлений становится понятным, что американцы готовы пойти на любые авантюры, лишь бы не выпустить из своих цепких рук приобретённую волею судеб гегемонию.

У России собственная гордость…

Многие эксперты и у нас и на Западе придерживаются того мнения, что международная напряжённость сегодня вошла в более опасную стадию, чем даже во времена холодной войны. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее выразился в том духе, что в те времена существовали правила, было разграничение между реальной политикой и манипуляциями, пропагандой. Сегодня люди откровенно лгут и сами верят своей лжи. Стоит заметить, что сдержать пыл западных ястребов помогала и огромная мощь Советского Союза, подкреплённая потенциалом всего социалистического лагеря и его международным авторитетом.

Отношения между Европой и Россией сегодня находятся на грани разрыва, что является серьёзной проблемой для всех, считает французский писатель и бывший дипломат Владимир Федоровский. Мина между отношениями была заложена ещё в начале 90-х, когда из страны ежегодно нелегально вывозили $120 млрд при пособничестве западных банков. По словам Федоровского, 2% населения России разделили богатство страны, в то время как почти 50% жили за чертой бедности, что полностью дискредитировало само понятие демократии.

Как утверждает Владимир Федоровский, русские больше не хотят Европы, которая пресмыкается перед США. Уважения также не добавляют высокомерные западные интеллектуалы, мыслящие стереотипами, политики и СМИ, демонизирующие Россию ради собственных интересов. В итоге происходит серьёзный сдвиг России в сторону Азии, усиливается стратегическое партнёрство с Китаем, а возникновение на его базе антизападного альянса является страшным сном Вашингтона и Брюсселя.

Западные политики рассматривают Россию как "бензоколонку, вообразившую себя страной", а в лучшем случае — как региональную державу, которая только и занята, что атаками на либеральную демократию, поддержкой авторитарных режимов, вмешательством в выборы за рубежом и саботированием различных демократических институтов. Как-то слабо верится, что "ребята-демократы" на Западе смогут воспринимать нас равноправными партнёрами, как бы мы ни пытались подстроиться под их лицемерные правила. И стоит ли это делать, если и лидер страны признал, что принятая на Западе модель капитализма исчерпала себя и не способна указать выход из клубка всё более запутанных противоречий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.