В рамках саммита G20, который проходил 30-31 октября в Риме, представители стран-участниц — в основном это были лидеры крупнейших экономик мира — рассмотрели ряд проблем, представляющих глобальный интерес. Впервые с начала пандемии коронавируса они встретились лично.
Борьба с пандемией является одной из основных проблем, которые обсуждались участниками. Заявлений прозвучало много, и все они были разные.
По итогу страны G20 обязались "прилагать усилия для обеспечения всеобщего доступа к ковид-вакцинам, с тем чтобы:
- к концу текущего года 40% населения мира было привито от COVID-19,
- к середине 2022 года — 70%.
Лидеры G20 намерены сократить срок разработки новых вакцин с 300 до 100 дней.
Представители G20 решили принять несколько мер по борьбе с изменением климата и его последствиями:
Экономические проблемы и энергетический кризис также рассматривались во время форума G20.
Страны-члены форума планируют принять меры по укреплению экономики, подрываемой пандемией коронавируса, особенно в области туризма.
Участники поддерживают инициативу ОЭСР по введению глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.
Признаётся важность политики, направленной на создание открытой цифровой экономики.
Также был принят план действий по борьбе с коррупцией на период 2022–2024 годов.
Было решено изучить пути повышения энергетической безопасности, посредством диалога между производителями и потребителями энергии.
В рамках саммита представители стран не обошли вниманием тему миграции.
Государства G20 намерены укрепить свои системы социальной защиты для сокращения неравенства и искоренения бедности.
Планируется работа по повышению безопасности в цифровой среде.
Участники стремятся поддержать непрерывность медицинского обслуживания после пандемии и внести свой вклад в укрепление национальных систем здравоохранения.
Подчеркивается важность устранения угроз памятникам культуры и сохранения культурного наследия.
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