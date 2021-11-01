Итоги саммита G-20: о чём договорились в Риме

В рамках саммита G20, который проходил 30-31 октября в Риме, представители стран-участниц — в основном это были лидеры крупнейших экономик мира — рассмотрели ряд проблем, представляющих глобальный интерес. Впервые с начала пандемии коронавируса они встретились лично.

Что обсуждали и до чего договорились

Борьба с пандемией коронавируса

Борьба с пандемией является одной из основных проблем, которые обсуждались участниками. Заявлений прозвучало много, и все они были разные.

По итогу страны G20 обязались "прилагать усилия для обеспечения всеобщего доступа к ковид-вакцинам, с тем чтобы:

к концу текущего года 40% населения мира было привито от COVID-19,

к середине 2022 года — 70%.

Лидеры G20 намерены сократить срок разработки новых вакцин с 300 до 100 дней.

Изменение климата

Представители G20 решили принять несколько мер по борьбе с изменением климата и его последствиями:

ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию,

значительно сократить выбросы парниковых газов,

разработать национальные планы восстановления и повышения устойчивости в целях смягчения последствий изменения климата,

активизировать усилия по сохранению биоразнообразия,

принять меры по сокращению использования угля.

Экономические проблемы и энергетический кризис

Экономические проблемы и энергетический кризис также рассматривались во время форума G20.

Страны-члены форума планируют принять меры по укреплению экономики, подрываемой пандемией коронавируса, особенно в области туризма.

Участники поддерживают инициативу ОЭСР по введению глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.

Признаётся важность политики, направленной на создание открытой цифровой экономики.

Также был принят план действий по борьбе с коррупцией на период 2022–2024 годов.

Было решено изучить пути повышения энергетической безопасности, посредством диалога между производителями и потребителями энергии.

Миграция

В рамках саммита представители стран не обошли вниманием тему миграции.

Участники форума признали важность предотвращения потоков нелегальной миграции и пообещали принять меры по поддержке интеграции мигрантов.

Другие соглашения

Государства G20 намерены укрепить свои системы социальной защиты для сокращения неравенства и искоренения бедности.

Планируется работа по повышению безопасности в цифровой среде.

Участники стремятся поддержать непрерывность медицинского обслуживания после пандемии и внести свой вклад в укрепление национальных систем здравоохранения.

Подчеркивается важность устранения угроз памятникам культуры и сохранения культурного наследия.

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