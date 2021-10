МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона

Если в ближайшее время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не уйдёт в отставку, администрации Байдена предстоит пройти очередную проверку на вшивость. После военного провала наступит финансовый черёд. Дело не в личностях, а в системном кризисе.

Международный валютный фонд

Склока мирового уровня

16 сентября 2021 года Всемирный банк публично заявил, что завышенная позиция Китайской Народной Республики в рейтинге доклада Doing Business 2018 года (78-е место вместо 85-го) стала следствием давления с двух сторон:

президента Всемирного банка Джим Ён Кима (Jim Yong Kim),

(Jim Yong Kim), и Кристалины Георгиевой.

В результате встречи совета директоров МВФ с представителями юридической фирмы WilmerHale было принято решение прекратить публикацию рейтинга "Ведение предпринимательства" — Doing Business — в 2020 году, ссылаясь на "неточности" в рейтингах 2018 и 2020 годов из-за нарушений методологии.

В ходе внутреннего расследования якобы установлены "искажающие корректировки", которые изменили позиции

Азербайджана,

Китая,

Объединённых Арабских Эмиратов,

Саудовской Аравии.

Георгиева отрицает, что оказывала какое-либо давление на своих сотрудников.

В случае, если 68-летняя Георгиева сохранит за собой свою должность, то сильно пострадавшая из-за неудачного вывода войск из Афганистана репутация Вашингтона будет бледно выглядеть вплоть до окончания президентского срока Джо Байдена.

Экономист soveticus

Болгарский экономист Кристалина Иванова Георгиева продолжительное время проработала на руководящих постах в представительных международных организациях, прежде чем в 2019 году заняла руководящую должность в МВФ. Почти два года до этого она была генеральным директором Всемирного банка.

Кристалина Георгиева

В связи с выявлением махинаций со стороны группы его сотрудников, Всемирный банк объявил о прекращении публикаций исследования Doing Business. Этот скандал поставил под сомнение репутацию как Всемирного банка, так и МВФ, которые, в отличие от подавляющего большинства западных институтов, сохраняли ещё относительное уважение.

С уходом из Афганистана США лишились роли глобального лидера. Тщетны попытки президента Байдена открыть, как он выразился на прошлой неделе во время своего выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, "новую эру неустанных дипломатических усилий; использования всей мощи нашей помощи в развитии вклада в новые способы подъёма людей во всем мире; обновления и защиты демократии".

Как говорил Шекспир: "Слова, слова, слова".

Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

В последние годы Китай на Западе считают главным виновником подрыва усилий

Совета по правам человека,

ЮНЕСКО,

Международного уголовного суда.

И вот теперь, оказывается, Китай надругался над крупнейшим в мире агентством по развитию и кредитованию.

В последнее десятилетие МВФ и Всемирный банк оказались на переднем крае усилий (читай: критики), направленных на усиление их позиций в меняющейся мировой экономике. Система квот МВФ была реформирована в 2016 году, а увеличение капитала Банка в 2018 году совпало с усилением позиций таких развивающихся экономик, как китайская.

Однако Соединённые Штаты продолжают обладать непропорционально высокой долей голосов (более 16%) в исполнительном совете МВФ, так что вместе со странами Евросоюза и прочими партнёрами, такими как Великобритания, им удаётся удерживать контроль над обоими учреждениями.

Со своей стороны, Пекин мощно ответил двумя инициативами:

созданием Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ);

"Организацией международного сотрудничества Шёлковый путь".

Собранная летом 1944 года Валютно-финансовая конференция организации Объединённых Наций (The United Nations Monetary and Financial Conference), призванная урегулировать международные валютные и финансовые отношения по окончании Второй мировой войны, более известна по месту своего проведения Бреттон-Вудс (Bretton-Woods).

Доллар

Как известно, на смену бреттон-вудской валютно-финансовой системе в 1976 году пришла существующая и поныне ямайская. Мировой финансовый кризис 2007-2009 годов ясно дал понять, что и эта фикция уже дышит на ладан. Для большинства её отличие от бреттон-вудской системы связано со свободно плавающим валютным курсом и отмене привязки денег к золоту. Хотя де-факто бреттон-вудская система с 1967 года уже базировалась на бумажном долларе.

И вот уже десять лет как созданный финансовым спекулянтом-миллиардером Джорджем Соросом (George Soros) Институт Нового Экономического Мышления (Institute of New Economic Thinking — INET) безуспешно пытается гальванизировать труп Бреттон-Вудса, в том числе путем введения золотого стандарта.

Вкратце это сформулировал одиозный Ротшильд: "Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать в ней законы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.