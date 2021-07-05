События в Афганистане угрожают России

Проамериканский афганский режим сдаётся талибам без сопротивления. Россию ждут испытания.

"Талибан"* возвращается без сопротивления проамериканского режима

Более одной тысячи военнослужащих из Афганистана в ночь с 4 на 5 июля отступили на территорию Таджикистана, чтобы спасти свои жизни, сообщает агентство "Ховар" со ссылкой за погранслужбу Таджикистана.

Указывается, что афганцы — элитный спецназ в том числе, пересекали границу на различных участках по всей длине границы. Боевики движения "Талибан"* взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан. Это территории, имеющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан протяжённостью 910 километров.

Ситуация обусловлена выводом войск НАТО — он должен закончится к 11 сентября 2021 года. "Талибан", по данным западных СМИ, уже контролирует 40% страны. Талибы настаивают на том, что многие районы перешли к ним в результате посредничества после того, как афганские солдаты отказались сражаться.

Натовский контингент под руководством США начал войну в Афганистане против "Талибана" в октябре 2001 года. Группа якобы укрывала Усаму бен Ладена и других фигур "Аль-Каиды", связанных с терактами 11 сентября в США. На пике активности в 2011 году США держали в стране 30 тысяч военнослужащих.

В соответствии с нынешним соглашением с террористами, США и их союзники по НАТО согласились вывести все войска в обмен на обязательство талибов не позволять "Аль-Каиде" или любой другой экстремистской группировке действовать в контролируемых ими районах. Для охраны посольства США в Кабуле остаётся всего 650 американских военнослужащих. Таким образом, Запад оставляет афганское правительство на произвол судьбы.

Под ударом Таджикистан, Узбекистан, Турция

Желая сохранить лицо, администрация Джо Байдена обратилась к трем странам Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) с просьбой временно разместить 9 тысяч афганцев, которые работали с американскими войсками и могут стать мишенью для талибов после вывода войск США и НАТО. Талибы уже пригрозили отомстить всем, кто собирается размещать у себя натовцев, поэтому вопрос не только в деньгах, которые американцы заплатят, но и в жизнях граждан этих стран и стабильности их режимов.

В то же время Турция заявила, что после ухода американцев из Афганистана, турецкие военные остаются охранять аэропорт Кабула.

Представитель "Талибан" Забихулла Муджахид сказал "Голосу Америки", что охрана аэропортов и других мест в стране является обязанностью афганцев.

"Если иностранные силы хотят сохранить здесь военное присутствие во имя безопасности аэропорта, афганцы не позволят этого и будут рассматривать их как захватчиков, будь то Турция или любая другая страна", — сказал Муджахид.

Талибы образца 2021 года более опасны для России

Наступление талибов поставило под угрозу работу российского генконсульство в афганском Мазари Шарифе. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

В Таджикистане сейчас располагаются военная база России, китайский форпост в Бадахшане и военно-воздушная база Индии в Фархоре. Заметим, что "Талибан" образца 2021 года отличается от версии 1996 года, поскольку он больше не является исключительно суннитской пуштунской силой, а состоит почти на 40 % из этнических афганских таджиков и узбеков.

Не случайно замечен захват талибами точек выхода через Амударью в соседний Таджикистан, талибы окружают приграничные районы, крупные города и стратегические дороги, ведущие в Узбекистан. Далее через Киргизию и Казахстан "Талибан" получает выход в Россию.

Победа талибов в Афганистане также имеет серьезные последствия для безопасности России и с той точки зрения, что они захватывают американское оружие и военную технику. Хаммеры. В июне "Талибан" захватил 700 грузовиков и "Хаммеров" афганских сил безопасности, а также десятки бронетранспортеров и артиллерийских систем, ПЗРК, сообщает Forbes.

Кроме того, рост исламского фундаментализма и его победа в Афганистане также создаст проблемы в плане усиления исламистской пропаганды и скажется на внутренней обстановке в России. Таджикистан поставляет в Россию гастарбайтеров, это канал для проникновения экстремистов и их идеологии.

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков, обстановка в Афганистане стремительно меняется и, "рано или поздно, в Афганистане опять вспыхнет гражданская война" в условиях выхода талибов на таджикско-афганскую границу.

"В Таджикистане находится наша 201-я военная база, которая как раз и создавалась в рамках договора ОДКБ для предотвращения таких внезапных событий, которые могут развиться на афганской территории. Как известно, "Талибан" входит в список тех организаций, которые запрещены нашим законодательством. Пока законодательство не менялось. Поэтому обстановка напряженная, близкая к критической. По этому поводу уже идет работа как в рамках договора ОДКБ, так и в рамках Совета безопасности России", — отметил Алексей Леонков.

На территории Таджикистана состоялись пять тактических учений, сообщает пресс-служба ЦВО МО РФ. В маневрах приняли участие мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения и расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС из 201-ой российской военной базы. Всего к учениям привлекли около 3 тысяч военнослужащих. Бойцы 201-й базы готовились отражать нападение неприятеля при различных условиях.

*Террористическая организация, запрещённая в России

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