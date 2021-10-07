США заявили, что они предотвратили первый в истории дефолт

Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер рассказал о соглашении об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. Это решение поможет США предотвратить первый в истории страны дефолт по госдолгу.

"Путь, на который пошли наши коллеги-демократы, избавит американский народ от краткосрочного кризиса", — прокомментировал новость представитель республиканцев Митч Макконнелл изданию The Hill.

Ранее он отмечал, что Республиканская партия США позволит демократам пойти на краткосрочное увеличение потолка долга, если мера будет временной.

Известно, что соглашение сената должно получить одобрение нижней палаты Конгресса. Только после этого оно будет направлено на подписание президенту Джо Байдену.

Ранее банк Goldman Sachs предупредил клиентов о риске первого в истории страны дефолта. Экономисты финансовой организации отправили клиентам письмо, в котором сообщили, что "конгресс вряд ли будет браться за вопрос о потолке госдолга, и реален риск того", что 18 октября может произойти дефолт.

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