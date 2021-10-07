Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о грядущем дефолте США

Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о риске первого в истории США дефолта, сообщает телеканал CNN.

Экономисты финансовой организации отправили клиентам письмо, в котором сообщили, что "конгресс вряд ли будет браться за вопрос о потолке госдолга, и реален риск того", что 18 октября может произойти дефолт.

Администрация президента США Джо Байдена призвала конгрессменов немедленно согласовать поднятие потолка госдолга, иначе уже с 18 октября страна не сможет обслуживать финансовые обязательства.

Конгрессмены-республиканцы выступают против дорогостоящих инициатив демократов и призывают не раздувать американский госдолг. Президент попросил их прекратить "играть в русскую рулетку" с экономикой страны. Байден предупредил, что дефолт "подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина" и

поставит под угрозу статус доллара как резервной валюты в мире.

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