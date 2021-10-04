Байден заявил о возможном дефолте США

Президент США Джо Байден заявил, что в США может произойти дефолт, если конгресс не согласует поднятие потолка госдолга. Дефолт может поставить под угрозу статус доллара как резервной валюты в мире, отметил американский лидер на выступлении в Белом доме.

Байден призвал политических оппонентов — республиканцев — прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой, сопротивляясь поднятию потолка госдолга, поскольку эта "игра" может закончиться дефолтом США.

"Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", — цитирует американского президента ТАСС.

По словам Байдена, республиканцы мешают демократам сберечь экономику от дефолта. Он обвинил оппонентов в том, что они не хотят спасать страну и призвал их "уйти с дороги", чтобы не разрушить США.

Ранее Министр финансов Джанет Йеллен США призвала Конгресс повысить лимит госдолга США к 18 октября, иначе Штаты объявят дефолт по своим долгам, а Минфин "истощит свои очень ограниченные ресурсы”. Если не повысить потолок госдолга, то это приведёт к массовым скачкам процентных ставок, что приведет к экономической катастрофе для США, подчеркнул Йеллен.

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