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Министр финансов США: до дефолта осталось три недели

Экономика

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс о необходимости повысить лимит госдолга США к 18 октября, прежде чем "будут исчерпаны ранее принятые чрезвычайные меры”.

"Теперь мы оцениваем, что Казначейство, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не предпримет действий по повышению или приостановке лимита долга к 18 октября”, -написала Йеллен в письме, опубликованном во вторник, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим лидерам Конгресса.

Документ опубликовал в Twitter конгрессмен Джейк Шерман:

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Как следует из опубликованного текста письма министра финансов США, неспособность повысить потолок госдолга приведет к тому, что Штаты объявят дефолт по своим долгам, а Министерство финансов "истощит свои очень ограниченные ресурсы”.

"Крайне важно, чтобы Конгресс быстро рассмотрел вопрос об ограничении задолженности. Если этого не произойдет, Америка объявит дефолт впервые в истории, — предупредила Йеллен. — Полная вера и кредит Соединенных Штатов будут подорваны, и наша страна, скорее всего, столкнется с финансовым кризисом и экономическим спадом”.

По мнению министра, неповышение потолка госдолга также приведет к массовым скачкам процентных ставок, которые создадут экономическую катастрофу для США, которые не смогут выполнить свои обязательства.

В товарищах согласья нет

Республиканцы и демократы не смогли достичь консенсуса по потолку долга, а Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер недавно призвали приостановить лимит долга, заявив, что это должна быть "двухпартийная ответственность”.

Пелоси полностью возложила вину на республиканцев, заявив, что руководство партии "приветствует экономическую катастрофу".

"Теперь, когда лидеры меньшинств Маккарти и Макконнелл приветствуют катастрофу, о которой они оба знают, светила Республиканской партии, бывшие министры финансов, бизнес-группы и ведущие экономисты присоединяются к растущему хору американцев, требующих, чтобы они перестали ставить политику выше здоровья экономики США”, — сказала она.

И теперь, после попытки республиканцев заблокировать в Сенате принятый Палатой представителей законопроект о приостановке лимита госдолга и финансировании правительства США до декабря следующего года, прозвучало предупреждение министра финансов.

Сенатор Митч Макконнелл и другие республиканцы утверждают, что демократы несут исключительную ответственность за повышение потолка госдолга, поскольку они являются партией большинства.

"Позвольте мне еще раз предельно ясно заявить: мы поддержим резолюцию, которая предотвратит закрытие правительства… Мы не будем предоставлять голоса республиканцев за повышение лимита долга, — заявил Макконнелл перед голосованием в Сенате. - Республиканцы не выступают за закрытие или нарушение лимита долга”.

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Автор: Ольга Лебедева
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