Байден пригласил руководителей ведущих компаний обсудить дефолт

Американский лидер Джо Байден планирует обсудить угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны. Известно, что встреча пройдёт уже в среду, 6 октября, сообщает Washington Post.

Также появилась информация, что на встречу приглашены руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Кроме того, в обсуждении примет участие министр финансов и торговли. Президент хочет обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию.

"Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довёл нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должно", — пишет издание.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в США может произойти дефолт, если конгресс не согласует поднятие потолка госдолга. Дефолт может поставить под угрозу статус доллара как резервной валюты в мире.

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