"Что-то случилось": Байден высказался о переломном моменте в экономике США

Во время своего выступления в Мичигане Джо Байден заявил, что США может утратить экономическое превосходство в случае, если возобновит масштабные инвестиции, в том числе и в инфраструктуру собственной страны. По мнению президента, сейчас Штаты находятся "в переломном моменте".

"В течение большей части XX века мы лидировали в мире со значительным перевесом в том, что касается инвестиций в самих себя, в наш народ и нашу страну… Но потом что-то случилось. Мы замедлились, мы прекратили инвестировать в самих себя", — цитирует Байдена " Свободная пресса".

Лидер США уточнил, что Америка по-прежнему остаётся страной с "крупнейшей экономикой в мире". Но сейчас рискует потерять превосходство.

"Инфраструктурный пакет", который Байден назвал ключевым в своей программе, обойдётся стране в почти триллион долларов. В конце лета бюджет на эти цели утвердил Сенат, сейчас он находится на рассмотрении Палаты представителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.