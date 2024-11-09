Путин сопоставил МОК с цирковыми артистами

На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин сравнил Международный олимпийский комитет (МОК) с цирковыми артистами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Под давлением извне МОК превратился в каких-то цирковых артистов. Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками", — сказал Путин.
12 октября 2023 года МОК принял решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.
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