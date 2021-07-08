Кто нужен предпринимателям в пандемию?

В Москве и многих других регионах вводятся очередные ограничения из-за коронавируса. В 13 регионах России предпринимаются жёсткие меры борьбы с пандемией. Среди регионов с наибольшим количеством ограничений лидирует Якутия. Чтобы попасть в госучреждение, там необходимо предъявить QR-код. В столице же коды требуются для посещения кафе и ресторанов. В Бурятии власти приняли решение отправить жителей и заведения общепита на карантин, также был ограничен доступ к озеру Байкал.

Что изменится в связи с этим для конечных потребителей и бизнеса? Об этом расскажет в программе "Точка зрения" вице-президент ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", предприниматель Илья Завельский.

— В интернете ходят слухи о подорожании продуктов. Стоит ли что-то закупать заранее? Если подорожание будет, то когда и насколько?

— Слухи у нас ходят всегда… Сегодня, я думаю, ничего впрок покупать не надо. Естественно, будет сезонная инфляция, овощи-фрукты подешевеют, что-то подорожает, но все в рамках. Предпосылок для того, чтобы что-то выросло существенно, я пока не вижу.

— То есть не будет ажиотажа, как когда в начале пандемии люди крупы скупали?

— Он был даже искусственно выражен. Сейчас мы живем с этой пандемией довольно долго, и люди привыкли, и государство, и бизнес начинает привыкать. Не думаю, что будут резкие перепады.

— Верно ли, что мы показали свои плюсы в сельском хозяйстве на фоне санкций?

— Конечно, какое-то произошло импортозамещение. Мясо у нас свое — что свинина, что говядина, курица уже в избытке.

— Но свои слабости есть?

— Непосредственно сырья достаточно для того, чтобы не только удовлетворить нужды внутри страны, но уже и экспортировать.

— А рыба — там были проблемы в свое время…

— По рыбе непонятно с квотами, и больше ее не становится — сегодня есть путина, завтра ее нет. Но импортировалась же только красная рыба, остальная вся своя была.

— Был же момент, что якобы устарел рыболовцкий флот.

— На этих судах есть и переработка рыбы, и холодильники, так что все зависит от какого-то квотирования государства, потому что государство постоянно вводит дополнительные критерии вылова рыбы.

— Но если искусственно что-то создадут — что именно кинутся с полок сметать?

— Я же не могу залезть в голову. Все равно вся нагрузка ляжет на бизнес, а тот будет компенсировать это дело за счет конечного потребителя.

Бизнес пережил

— Переходя к слабым местам вроде маркировки, налогов и прочего — какие тут проблемы не решены?

— Буквально недавно в Москве введены ограничения на въезд транспорта более 3,5 тонн. Надо было оформлять пропуска — кто-то успел оформить, кто-то нет. В итоге грузоперевозки взлетели в цене, так как не хватало машин для развозки по городу. В итоге в сетях, в частности, подорожали продукты. Сейчас ситуация сходит на нет, пропуска оформляются, но цены вряд ли существенно опустятся.

— По налогам — что беспокоит сейчас бизнес?

— Революционных решений здесь пока не рассматривается. Были приняты определенные моменты по налогам, бизнес их в данной ситуации уже пережил. Естественно, все дополнительные барьеры, налоги, администрирование, лицензирование, это все равно в конечном итоге приводит к подорожанию.

— Для вас, производителей, в плюс такое соотношение рубля к евро и доллару?

— Если кто-то занимается импортом, закупает сырье, комплектующие, то они зависят от соотношения рубля к доллару. Но на сегодняшний день ситуация довольно стабильная, доллар находится в коридоре от 72 к 74. Нефть пока тоже только вверх поднимается. Во многом зависит и от политической ситуации — могут принять в отношении нас дополнительные ограничения.

— А там, где нужно закупать комплектующие, как ситуация складывается?

— Если продукция попадает под ограничения, то довольно плохо. Заместить какие-то технологии мы не можем. Если не попадает, то развивается нормально.

— Во время локдаунов, самоизоляций какие-то появились дополнительные торговые площадки?

— Очень сильно начала развиваться интернет-торговля, у нас вот много сейчас всевозможных доставок еды возникает. Процветают интернет-магазины, самая востребованная профессия сейчас — курьер. Где-то убывает, но какие-то новые форматы открываются.

— На международном рынке эти площадки применяются?

— Конкуренция существует, все зависит от предпринимателя. Есть новые формы торговли, которые до пандемии вообще "не шли". Например, компании типа "кухни на районе", доставляющие готовые блюда за 15 минут. Они очень активно в спальных районах арендуют помещения, и неплохое соотношение цены и качества.

Что дальше?

— Какие перспективы вы видите до конца года, да осени? Какова динамика?

— Если стабильные правила игры не меняются властью, то бизнесом это всегда приветствуется, он приспосабливается к определенным условиям и начинает развиваться. Но в нашей стране такие периоды довольно краткосрочные. Чуть только бизнес встал на ноги — новые правила ввели.

— А какие меры должны быть приняты? Что бы вы пожелать могли для поддержки?

— Много всегда задают подобных вопросов на мероприятиях, особенно со стороны власти. Бизнес всегда отвечает: "Вы, главное, сейчас не мешайте. Не надо помогать, просто не мешайте".

— Вот была встреча между нашим президентом и американским на высшем уровне, а все равно санкции были объявлены.

— Мы прекрасно понимаем, что санкции мгновенно не отменяются, а может быть, нам всю жизнь придется жить с ними — настолько существуют противоречия между нашим и другими государствами. Надо быть к этому готовыми и искать какие-то резервы внутри в первую очередь себя и страны.

— Какие изменения вообще на рынке? Может, Китай стал более активно участвовать?

— У нас очень плотные были отношения с Китаем до пандемии, и у многих бизнес просто встал после ограничений и закрытия границ. Вот только-только сейчас потихонечку он начинает восстанавливаться, но это процесс достаточно долгий.