Самые жёсткие меры: эксперты сравнили методы борьбы с пандемией в регионах

В 13 регионах России предпринимаются жёсткие меры борьбы с пандемией коронавируса, а в 21-ном, наоборот, применили довольно мягкие ограничения для населения.

Среди регионов с наибольшим количеством карантинных ограничений на сегодняшний день лидирует Якутия. Как сообщают "Ведомости", там необходимо предъявить QR-код, чтобы попасть в госучреждение. В Москве, где сейчас наблюдается рекордное количество зараженных, коды требуются только для того, чтобы зайти в кафе и рестораны.

Кроме Якутии и Москвы жесткие профилактические меры приняты в областях: Московской,

Нижегородской,

Иркутской,

Псковской,

Ивановской,

Калининградской,

Тульской. А также в республиках: Бурятия,

Хакасия,

Карелия. Правительство Бурятии приняло решение отправить жителей и заведения общественного питания на карантин, а также ограничило доступ к озеру Байкал. Во всех перечисленных регионах проводится обязательная вакцинация некоторых групп граждан. Принятие каких-либо ограничительных мер и ответственность за их экономические и социальные последствия по прежнему лежат на региональных властях и губернаторах областей.

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