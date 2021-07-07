В 13 регионах России предпринимаются жёсткие меры борьбы с пандемией коронавируса, а в 21-ном, наоборот, применили довольно мягкие ограничения для населения.
Среди регионов с наибольшим количеством карантинных ограничений на сегодняшний день лидирует Якутия. Как сообщают "Ведомости", там необходимо предъявить QR-код, чтобы попасть в госучреждение. В Москве, где сейчас наблюдается рекордное количество зараженных, коды требуются только для того, чтобы зайти в кафе и рестораны.
А также в республиках:
Правительство Бурятии приняло решение отправить жителей и заведения общественного питания на карантин, а также ограничило доступ к озеру Байкал. Во всех перечисленных регионах проводится обязательная вакцинация некоторых групп граждан.
Принятие каких-либо ограничительных мер и ответственность за их экономические и социальные последствия по прежнему лежат на региональных властях и губернаторах областей.
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