Почему от санкций Запада против олигархов страдают не они, а народ

Запад давит на нашу экономику непрекращающимися санкциями. Правда, в последнее время они вводятся адресно. Но действительно ли от санкций сейчас страдают только олигархи? И страдают ли они, если родное государство сполна возмещает все потери? Но почему-то российское государство совсем не по родственному относится к малому и среднему предпринимательству. Да и к простым людям-то… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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— Алексей Анатольевич, санкции в любом случае — всегда плохо. Когда их вводили в 2014 году, это было плохо не только для нас, но и для бизнесменов тех стран, которые вводили санкции. Были большие проблемы с польскими яблоками. Во Франции фермеры привозили к административным зданиям и вываливали на площадях свой урожай.

В Германии бизнесмены долго и настоятельно просили Меркель не делать этого. В Италии тоже были протесты против этого, да и по всей Европе — так же. Но тогда это были действительно существенные вещи.

Сейчас же говорится, что санкции касаются конкретных олигархов, которые там очень хорошо живут. Может ли это как-то повлиять на нашу экономику и уровень жизни большинства людей?

— На самом деле влияет напрямую. У нас уже после введения первых санкций был принят закон о компенсации потерь, связанных с санкциями для наших крупных промышленных организаций, и не только организаций, но и частных лиц, владеющих зарубежным бизнесом, которые несут потери из-за действия этих санкций.

В результате из бюджета вынимаются достаточно большие деньги для того, чтобы компенсировать потери бизнес-структур, которые терпят убытки, хотя с государством они напрямую не аффилированы.

Это — первое, из-за чего уже происходят потери в нашем бюджете. Затем увлечение контр-санкциями, которые были введены в течение 2014-2015 годов не всегда продуманно, тоже в общем-то, мягко говоря, не очень позитивно повлияло на нашу потребительскую корзину.

Под видом евро-сыра

Я понимаю, когда идут разговоры о европейском французском, итальянском сыре, его потребляло не так много людей в нашей стране. Хотя все-таки были любители, которые остались без этого сыра. А тот сыр, который сейчас приходит из Европы под видом швейцарского, в два раза дороже.

Более того, вводя такие санкции и одновременно поддерживая отечественных производителей, власти надеялись, что у нас свое сыроваренное производство появится. Да не появилось.

По названиям российских сыров, конечно, очень много, но по качеству — далеко ни одной замены я не знаю, несмотря даже на сыроваренные фестивали, которые устраиваются.

Много стало сыро-производства, но это — не тот сыр совсем. Контрсанкции, связанные с сельхозпродукцией — яблоки нашумевшие и все прочее — какой дали результат? Мы ожидали, что у нас упадут цены и наши товаропроизводители оживут в связи с этими контр-санкциями.

А на деле получилось опять-таки не очень ловко. Потому что мы только наводнили рынок сельхозпродукцией с Азии и с Ближнего Востока, но наши сельхозпроизводители не очень-то и выросли.

Поэтому на этих санкциях и на контр-санкциях, конечно, мы очень много теряем. Вот это увлечение "бомбежкой Воронежа" не приносит удовлетворение жителям страны.

— Алексей Анатольевич, мы действительно наводнили наш рынок продуктами не самого хорошего качества. Власти очень много говорили об импортозамещении, но для того чтобы помочь российскому производителю нужны все-таки реальные меры поддержки.

Даже при полной остановки деятельности во время пандемии государство оказывало помощь практически только крупным корпорациям, а мелкому и среднему бизнесу было больше рекомендаций, чем настоящей поддержки.

Производитель просто не сможет развиваться в наших условиях, большинство еле выживает, а многие закрываются. Без этого невозможно конкурировать с дешевыми китайскими и качественными западными товарами, хотя бы потому, что там-то как раз государство по настоящему помогает? Что делать? Законы менять надо? Налоги снизить?

— Такая перевернутая конкурентная экономика уже давно сформировалась у нас и в общем-то во всем остальном мире, в котором как бы принята конкуренция между производителями. На самом деле все намного сложней и запутанней.

Под видом конкуренции

В Америке или в Европе конкуренцию заставляют увеличивать между крупными промышленниками и крупными игроками, идет конкуренция за государственные ресурсы, ресурсы землепользования и недропользования, доступа к государственным финансам. В тоже время много интересантов стараются уменьшить эту самую конкуренцию.

А чем ниже уровень производительности по величине, тем меньше должна быть конкуренция. Совершенно необязательно конкурировать двум соседним кафе. У них есть свои ниши.

У нас эта система конкуренции, без которой рыночная конкуренция невозможна, вообще сделана в обратную сторону.

Есть очень высокая конкуренция между производителями товаров, особенно в нижнем сегменте, и практически нет конкуренции между крупнейшими концернами — без разницы государственными или негосударственными — за обладание государственными ресурсами.

Им выдаются и кредиты, делаются послабления на освоение недр и прочее, прочее. Такая перевернутая пирамида, конечно, очень странно выглядит. Я как-то раньше не обращал на нее внимание. Но это не мое открытие. Про это сейчас говорят многие видные экономисты.