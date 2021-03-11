Санкции опять затормозили "Северный поток-2"

В программе "Необычная неделя" президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов рассказал главному редактору интернет-издания "Правда. ру" Инне Новиковой о последних самых важных и интересных событиях в России и мире.

Запад вводит новые санкции. Зачем, если они не работают?

— Алексей Анатольевич, с 2014 года нас пугают, обкладывают санкциями, вводят новые и новые по самым разным поводам. Говорят, что санкции работают, тут же говорят, что не работают, но надо продолжать усиливать давление. Многие государства подсчитывают, какой урон нанесут России этими санкциями.

Недавно ввели санкции вообще по невероятным, совершенно абсурдным поводам — за применение химического оружия против Алексея Навального и за неисполнение Минских соглашений! Как вы считаете, стоит ли нам на это реагировать, надо ли серьёзно отвечать или просто не стоит обращать внимания?

— Вообще санкции, как инструмент давления — это вещь очень серьезная. Причем не очень важно, секторальные ли это санкции, которые направлены на целый сектор экономики, либо это санкции персональные — все варианты санкций, конечно, так или иначе влияют. И было бы странно, если бы это было не так. Тогда бы их не вводили.

Санкции — инструмент борьбы

К сожалению, санкции как инструмент борьбы и давления Запад использовал против России и других стран всегда… Есть разница в европейских и американских санкциях.

В европейских заинтересовано много разных игроков.

Там есть большие промышленные конгломерации, у которых есть свои интересы, как правило, в подавлении конкурентов. Есть политики, которые обычно ангажированы, а есть простые люди, которые сидят у экранов телевизоров и пытаются понять, что это за санкции и для чего они вводятся.

Именно из-за того, что так много игроков санкции не бывают легко принимаемыми, они не принимаются в больших масштабах и объемах.

К тому же при введении санкций, например, Европейский союз, представляющий европейскую цивилизацию, пытается учесть и обратные санкции, эффект от этих санкций, которые скажутся на их экономике, на их политике и так далее. Также поступают и отдельные страны.

У американцев к санкциям — любовь

У американцев — масштабный подход, и они со своими санкциями уже всему миру надоели. У них давняя история санкционного взаимодействия против тогда еще Советского Союза. Всегда существовало ограничение технологий и так далее, что в принципе даже не косвенно, а напрямую повлияло на экономику и науку Советского Союза.

И тот самый санкционный режим, введенный еще в те времена, полностью никогда и не отменялся, даже когда у нас были самые теплые отношения и взаимные заверения в любви и дружбе. Так что это вещь очень серьезная.

Что меня беспокоит сейчас. Что Америка и Евросоюз научились договариваться. То есть началась синхронизация при введении последних санкций.

Они были введены против небольшого, но достаточно провластного списка конкретных людей. Это было принято совместно и синхронно — фактически в один день, что бывает очень редко, если вообще когда-то случалось.

Это значит, что все-таки, несмотря на многочисленные разногласия и борьбу друг с другом, они находят общий язык для того, чтобы оказывать какое-то влияние на в их представлении самое важное, на самые болевые точки России.

"Северный поток-2" опять замедляется

Последние санкции, которые коснулись прежде всего прокладки газопровода "Северный поток-2". В результате перенесли ввод этого газопровода с этой весны уже на осень.

То есть — еще полгода американские газовладельцы и газоперевозчики будут иметь возможность договариваться с Европой, как менять систему взаимоотношений по поставкам газа. Там достраиваются огромные танкеры и прочее оборудование.

Поэтому даже, несмотря на то, что наш газопровод вроде как продолжает строиться, у них появляется время реорганизовать систему взаимоотношений по экспорту энергоносителей в Европу. Полгода — это очень большой срок. Такие санкции, конечно, важны.

И последнее на что сегодня обратили внимание, это — ожидаемые санкции, которых пока нет, на наличие и неуничтожение химического оружия. Сейчас наш МИД и наши силовые органы также пытаются доказать, что это — безосновательные санкции, ненужные.

Тем не менее, складывается впечатление, что принципиальное решение уже принято и эти санкции все-таки будут вводить. Это — плохо. Но это — обоюдно плохо. И трудно прогнозируемы потери для обеих сторон.