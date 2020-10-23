Власти снова отложили выплату по советским вкладам

Госдума в очередной раз отложила обсуждение выплат по советским вкладам. Денег в стране нет, а государство эти суммы долгом не признает и не собирается признавать даже в далекой перспективе.

Вопрос опять отложен с подачи правительства. Вклады, обесценившиеся в ходе реформ 90-х, не будут пока компенсироваться.

Как заявил на заседании парламента замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, компенсации рассматриваются в ведомстве, но как "добрая воля" по отношению к гражданам страны.

По его словам, суммы, зависшие на счетах россиян "не являются долгом" государства. "По большому счету [выплаты] это наша с вами добрая воля по отношению к гражданам. Вопреки расхожему мнению государство эти деньги не конфисковывало", — отметил Моисеев.

Речь шла, как он сказал, о потере их потребительской стоимости, которую и нужно компенсировать. Но не сейчас.

По расчётам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей.

Теоретически размер компенсации можно рассчитать по специальной формуле. Остаток на вкладе по состоянию на 20 июня 1991 года умножают на два коэффициента: возраст вкладчика (до 1945 года сбережения умножаются на три, если после этого года — то на два).

Вторым показателем считается дата, в которую с книжки были сняты все деньги.

Де-факто, вместо суммы, которой раньше хватило бы на новый гостиный гарнитур, выдаются деньги, на которые можно купить пару кроссовок. На руки при этом деньги не выдаются, поскольку в стране нет соответствующего законопроекта.

Год назад комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о продлении моратория на выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР, чьи сбережения сгорели в гиперинфляции 1990х.

Согласно закону, принятому в 1995 году, право на полное возмещение своих денег со стороны государства имеют все, кто держал вклады в Сбербанке до 20 июня 1991 года и государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Процесс выплаты этих компенсаций был приостановлен в 2003 году, и с тех пор мораторий продлевается ежегодно. Новый поступивший в Думу законопроект позволит пролонгировать отказ от выплат до 2023 года.

Согласно закону 1995 года, вклады в Сбербанке СССР должны быть переведены в условный долговой рубль, курс которого должен определяться "исходя из изменений контрольной стоимости необходимого социального набора" товаров, продуктов и услуг.

Но пока до этого еще очень далеко.