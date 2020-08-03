Конверсию обещают провести по-умному

Судя по недавнему отчёту генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова во время встречи с президентом Владимиром Путиным, в деятельности госкорпорации за прошлый год есть заметные подвижки в наращивании доли гражданской продукции. По мере прохождения пика оборонных заказов в 2020 году всё актуальнее встаёт задача диверсификации ОПК. От её решения зависит не только выживание оборонных предприятий, но и развитие всех отраслей экономики.

В конце 2016 года президент озвучил амбициозную задачу для капитанов оборонной промышленности: довести долю гражданской продукции в общем объёме производства к 2020 году не менее чем до 17 %, к 2025 году — до 30 % и к 2030 году — до 50 %. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в конце 2019 года этот показатель в целом по "оборонке" уже удалось довести почти до 21 %. Причём госкорпорация "Ростех", объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны, взяла на себя повышенные обязательства — подняться до планки в 50 % уже в 2025 году.

Ошибки проведения конверсии в годы правления Горбачева и Ельцина, конечно, учтены. Сегодня речь не идёт о производстве на предприятиях ОПК кастрюль и сковородок, а именно наукоёмкой и высокотехнологичной продукции. Как отмечает Сергей Чемезов, целевой рост выручки "Ростех" намерен обеспечить через концентрацию ресурсов на быстро растущих рынках "умных" продуктов, в сфере:

электроники,

информационных технологий,

автоматизации,

систем управления,

медтехники,

новых материалов,

энергетики,

городской среды,

транспорта и т. д.

Одними из лидеров перехода на гражданскую продукцию являются, например, холдинги "Техмаш", "Швабе", "Росэлектроника" и концерн "Калашников".

15 перинатальных центров на 70 % обеспечены оборудованием, произведенным на предприятиях "Швабе".

"Техмаш" выпускает всё больше бурильного, холодильного и сельскохозяйственного оборудования.

А с конвейеров концерна "Калашников" выходят (или находятся в разработке) не только спортивные винтовки да охотничьи карабины, но и беспилотные летательные аппараты, тяжелые мотоциклы, а также речные транспортные средства.

Вообще, для такого приоритетного направления, как сфера здравоохранения, создано немало:

аппараты ИВЛ,

средства индивидуальной защиты,

лазерный хирургический комплекс "Зенит",

ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии новообразований "Диатер",

четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа "Ультрикс Квадри",

первая отечественная пентавакцина от пяти видов заболеваний

и даже вертолёты "Ансат" для Национальной службы санитарной авиации.

В списке свершений "Ростеха" также испытания беспилотного автомобиля "КамАЗ", поставка Объединенной двигателестроительной корпорацией "Газпрому" 18 газотурбинных двигателей, введение в эксплуатацию двух теплоэлектростанций в Крыму, запуск в Коломенском районе первой линии крупнейшего в России комплекса по переработке отходов, а также создание уникальной парашютной системы "Шанс", которая позволяет десантироваться с высоты 35 метров.

За прошлый год "Ростех" реализовал гражданской продукции на 550 млрд рублей, что составляет более 31 % от общего объёма.

"Рост выручки от реализации продукции гражданского назначения позволяет повысить финасовую устойчивость госкорпорации и уйти от прямой зависимости от гособоронзаказа", — утверждает Сергей Чемезов.

У оборонщиков просыпается инстинкт выживания

Победные реляции о достижениях всё же не могут увести наше внимание от объективных и субъективных трудностей на пути диверсификации отечественного ОПК. Ведь оборонные предприятия, их руководство и коллективы изначально были нацелены на поставки вооружений для армии. Между тем, производство и реализация гражданской продукции подчинены совсем другим, рыночным законам и механизмам.

Директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко называет две главные сложности для военных структур — "отсутствие продуктового мышления и перевёрнутую пирамиду издержек". Для военных в производстве главным является тактико-технические характеристики продукта, а на гражданском рынке более важны цена и сроки вывода продукта на рынок. Закрытое исследование среди генеральных директоров оборонных предприятий показало, что они не знают, что и для кого производить. Появилась идея создания своеобразного маркетингового центра, занимающегося анализом продуктов. Совместными усилиями "Ростеха" и Внешэкономбанка создана организация НПО "Конверсия", которая специализируется на выявлении потребностей рынка, поиске направлений и возможностей для продвижения и реализации продукции предприятий ОПК.

Хорошим подспорьем для оборонщиков является спецпрограмма Фонда развития промышленности под названием "Конверсия", которая даёт участникам допуск к дешёвым и длинным деньгам. Программа предусматривает льготные займы от 200 до 750 млн на срок до 5 лет со ставкой 1 % в первые три года займа и 5 % — на оставшийся период. Действует государственная информационная система промышленности (ГИСП) — своего рода точка сбора гражданских проектов оборонных предприятий. На её базе формируются интерактивные каталоги высокотехнологичной продукции. Работу ГИСП планируется совершенствовать, с тем чтобы собрать в одном месте всю информацию о мерах господдержки, разбросанной на сайтах различных федеральных ведомств и организаций.

В общем и целом, можно сказать, что государство создало полный инструментарий поддержки проектов по диверсификации. Теперь слово за менеджментом оборонных предприятий. Гособоронзаказ трансформируется, и время рассуждений на тему, нужна ли нам "гражданка", осталось далеко позади. Как считает Василий Бровко, "у руководителей должен сработать инстинкт выживания".

Оборонка под бременем долгов

Однако же масштабные задачи конверсии нельзя осуществить без достаточного финансирования, а оборонщики отнюдь в деньгах не купаются. На одном из совещаний в середине октября прошлого года президент Владимир Путин выделил такой сдерживающий фактор, как большая долговая нагрузка предприятий ОПК.

"Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию", — отмечал он.

Вице-премьер Юрий Борисов в своё время заявлял о необходимости снизить долговую нагрузку оборонщиков, чей кредитный портфель превышает 2 трлн рублей.

По словам Борисова, предприятия ОПК "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты. Поэтому он предложил списать 600-700 млрд рублей из этих долгов.

В начале текущего года председатель правления банка ВТБ объявил в одном из интервью, что вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК решен "с активным участием бюджета и льготной реструктуризацией со стороны ведущих банков".

Хотя с точки зрения банкиров проблема решена, не совсем понятно, почему отечественный ОПК, о достижениях которого нам регулярно рассказывают, чуть ли не загибается под бременем долгов. Тут есть некоторые нюансы, не столь очевидные для посторонних наблюдателей, но довольно существенные для самих оборонщиков. По их словам, используемые формула наценки на изделия и индекс-дефлятор таковы, что опускают рентабельность производства ниже плинтуса. Военные заказчики требуют сокращать издержки и снижать цены даже при падающем объёме заказа, зато аванс из них приходится "вырывать зубами", что приводит к кассовым разрывам. С тех пор, как ввели постатейный мониторинг расходов по гособоронзаказу, заводы не имеют право закупать оптом материалы и на военную продукцию, и на гражданскую вместе. Также есть вопросы по финансированию НИОКР: заказчик выделяет на них мало средств, предоставляя инициативу производственникам. Всё это вынуждает брать кредиты, обслуживание которых съедает прибыль.

Если отвлечься от проблем, то успехи отечественного ОПК, конечно, впечатляют. У всех на слуху такие его достижения, как лазерный комплекс "Пересвет", крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, беспилотные ядерные торпеды "Посейдон", гиперзвуковая ракета "Циркон", гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и многое другое. Да, в деле оснащения армии и флота по последнему слову техники мы переплюнули самые передовые страны мира. Хотелось бы, чтобы все эти компетенции и супер-технологии теперь, после выполнения основных задач модернизации армии, были грамотно использованы для успешного, прорывного развития экономики, работающей на гражданские нужды.