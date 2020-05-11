Будет ли девальвация: ЦБ может включить печатный станок

Центробанк России не исключает введения в банковскую систему 1,5 тлн рублей, что автоматически означает неизбежную девальвацию национальный валюты.

Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, финансовые организации смогут занимать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг. По данным Bloomberg, так власть сможет печатать рубли и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния.

Подобный ход позволит «залатать» дыру в бюджете, которая образовалась из-за падения цен на нефть. Эксперты отмечают, что государство недосчиталось каждого пятого рубля, заложенного в бюджет.

По этому поводу бывший замминистра финансов Олег Вьюгин заявил, что «тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил - и ничего больше нет».

Не исключено, что этот механизм будет запущен в ближайшее время, но когда именно - прогнозировать трудно.

По словам Олега Буклемишева, бывшего сотрудника Минфина, российская экономика сильно зависит от экспорта сырьевых товаров. Так как нефтяной рынок погружен в хаос, государство ищет варианты пополнения бюджета в условиях низких цен на нефть.

Самым действующим механизмом является девальвация нацвалюты. Деваться все равно некуда, так как нефти в пределах 60 долларов за баррель не будет еще долго, а казну нужно пополнять уже сейчас, отметил эксперт.

Его мнение разделяет и проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон. Пандемия ускорила погружение экономики РФ в состояние кризиса, спровоцированного падением энергетического рынка. Так что курс рубля может спасти государство, но ударит по карману простых граждан.

Буклемишев также заявил, что «рубль вернет позиции по отношению к мировой валюте только в том случае, если нефть вернется к позициям начала этого года». Однако, по мнению эксперта, на данный момент «нефтяной рынок с трудом приспосабливается к нынешним условиям».

Факторами влияния на состояние отечественной валюты, являются цена и спрос на нефть, поскольку зависимость от экспорта топлива в России достаточно высока, напомнил эксперт.

При этом отдельно отмечается тот факт, что при отмене всех санкций доллар может вернуться к стоимости в 60 рублей.

А независимый финансовый аналитик Нарек Авакян считает, что «нефть, углеводороды и все сырье в целом будут в тяжелом положении на протяжении всего года».

Восстановление цен начнется в следующем году, но пополнять федеральные бюджеты нужно сейчас. Пока государство занимается искусственным сдерживанием девальвации во избежание социальных взрывов.

Со своей стороны, Якобсон уточняет, что цена на нефть является не единственным фактором, влияющим на курс рубля. По его мнению, многое зависит также и от того, «что мы производим, экспортируем и импортируем».

Энергоносители есть основа российского экспорта, но в связи с колебаниями на рынке гарантированного притока денег они не дадут.

«А кризис, в свою очередь, прямо связан с окончанием пандемии. Но когда это произойдет - нам неизвестно», - пояснил Якобсон, отдельно подчеркнув, что нынешнее падение цен на нефть не является первым в истории. Он добавил, что всегда после падения стоимости барреля спрос в итоге все равно восстанавливался, но когда это произойдет - прогнозировать пока рано.