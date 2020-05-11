Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Александр Шторм

Будет ли девальвация: ЦБ может включить печатный станок

Экономика » Финансы » Деньги

Центробанк России не исключает введения в банковскую систему 1,5 тлн рублей, что автоматически означает неизбежную девальвацию национальный валюты.

Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, финансовые организации смогут занимать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг. По данным Bloomberg,  так власть сможет печатать рубли и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния.

Подобный ход позволит «залатать» дыру в бюджете, которая образовалась из-за падения цен на нефть. Эксперты отмечают, что государство недосчиталось каждого пятого рубля, заложенного в бюджет.

По этому поводу бывший замминистра финансов Олег Вьюгин заявил, что «тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил - и ничего больше нет».

Не исключено, что этот механизм будет запущен в ближайшее время, но когда именно - прогнозировать трудно.  

По словам Олега Буклемишева, бывшего сотрудника Минфина, российская экономика сильно зависит от экспорта сырьевых товаров. Так как нефтяной рынок погружен в хаос, государство ищет варианты пополнения бюджета в условиях низких цен на нефть.

Самым действующим механизмом является  девальвация нацвалюты. Деваться все равно некуда, так как нефти в пределах 60 долларов за баррель не будет еще долго, а казну нужно пополнять уже сейчас, отметил эксперт.

Его мнение разделяет и  проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон. Пандемия ускорила погружение экономики РФ в состояние кризиса, спровоцированного падением энергетического рынка. Так что курс рубля может спасти государство, но ударит по карману простых граждан.

Буклемишев также заявил, что «рубль вернет позиции по отношению к мировой валюте только в том случае, если нефть вернется к позициям начала этого года». Однако, по мнению эксперта, на данный момент «нефтяной рынок с трудом приспосабливается к нынешним условиям».

Факторами влияния на состояние отечественной валюты, являются цена и спрос на нефть, поскольку зависимость от экспорта топлива в России достаточно высока, напомнил эксперт.

При этом отдельно отмечается тот факт, что при отмене всех санкций доллар может вернуться к стоимости в 60 рублей.

А независимый финансовый аналитик Нарек Авакян считает, что «нефть, углеводороды и все сырье в целом будут в тяжелом положении на протяжении всего года».

Восстановление цен начнется в следующем году, но пополнять федеральные бюджеты нужно сейчас. Пока государство занимается искусственным  сдерживанием девальвации во избежание социальных взрывов.

Со своей стороны, Якобсон уточняет, что цена на нефть является не единственным фактором, влияющим на курс рубля. По его мнению, многое зависит также и от того, «что мы производим, экспортируем и импортируем».

Энергоносители есть основа российского экспорта, но в связи с колебаниями на рынке гарантированного притока денег они не дадут.

«А кризис, в свою очередь, прямо связан с окончанием пандемии. Но когда это произойдет - нам неизвестно», - пояснил Якобсон, отдельно подчеркнув, что нынешнее падение цен на нефть не является первым в истории. Он добавил, что всегда после падения стоимости барреля спрос в итоге все равно восстанавливался, но когда это произойдет - прогнозировать пока рано.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фнб кубышка центрбанк курс рубля девальвация курс доллара печатный станок девальвация рубля
Новости Все >
Врач, перенесший коронавирус, рассказал о тяжелой форме заболевания
Соловьев ответил Климкину на его слова о праздновании Дня Победы
Очередной фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко
Президентские выборы в Молдавии могут пройти в ноябре
Докладывать о снятии ограничений будут Мишустин и Собянин
В Омской области число зараженных коронавирусом превысило 300 человек
Более сорока российских военных покинули Италию
Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату решения по чемпионату РПЛ
В Татарстане и на Камчатке снимают ограничительные меры
Скончался сенатор Олег Ковалев
Последние материалы
Дацюк подпишет новый контракт с "Автомобилистом"
Иран победил и COVID-19 и США
Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
В китайском Ухане выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Путин поручил разработать план восстановления экономики к 1 июня
В Подмосковье задержан владелец хосписа, где в пожаре погибли люди
Памятник Льву Толстому установят в Железноводске
Хореограф Тутберидзе объяснил свои слова о предательстве Трусовой
В Индии с 12 мая начнут курсировать поезда
Авиакомпания Avianca стала банкротом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Военные новости
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Российский шоу-бизнес
Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак
Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость? Любовь Степушова
Комментарии
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Дочь Заворотнюк: "Скоро все закончится"
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы
Ослабление режима изоляции в Германии привело к росту числа зараженных
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость?
Ольгу Бузову затравили за фотосессию в военной форме
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Собянин признал проблему уличной преступности в Москве
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Время смотреть правде в глаза
Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ