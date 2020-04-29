Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Как стать собственным антикризисным менеджером

Экономика

Управляющий партнёр в группе компаний "Two Memory" Борис Утехин рассказал главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой, кто может превратить Интернет в источник дохода.

Как заработать онлайн, сидя на самоизоляции?

Читайте начало интервью:

Как заявить о себе в интернете

Инжиниринг 2.0

До вируса человек жил, не умея к водопроводному крану подступиться, но горя не знал: специально обученные люди приезжали и всё ремонтировали. Но пришёл срок таким специально обученным стать каждому. То, что казалось неисполнимым, под толковым онлайн-руководством сдюжит любой окончивший начальную школу, знакомый с словами "повернуть вправо", "закрутить на три оборота", "выдернуть влево и вверх".

— Водопроводный кран под руководством, может, многие отремонтируют. Но газовое оборудование за городом — неужели и его? — усомнилась Инна Новикова.

— Если сломается газовое оборудование, к вам приедет аварийная служба, её вирус не остановит, — ответил Борис Утехин. — А если кран течёт, вашу заявку внесут в послевирусный календарь.

И вот тут самое время позвонить специалисту, спуститься с ним в котельную, если вы самоизолировались в загородном доме, показать в зуме подтекающий кран, стучащий насос, мерцающий датчик — далее по списку. И получить ответ: механизму конец, сейчас выйдет из строя и вырубит электричество. Что будет означать: ждите, выезжаю.

Или услышать обнадёживающее: будьте спокойны, отработает ещё три недели; магазины откроются — созвонимся.

Вызвать в видеоконференцию повара и запросить: а научи-ка меня, брат, готовить паэлью — самое то для заработка в цифровую эпоху.

Рейтингуем спецов и клиентов

Омрачают открывшуюся картину возможной подработки два момента:

  • неуверенность в квалификации того, кто услугу оказывает: не парикмахер ли откликнулся, когда вы за поваром в Интернет приходили;
  • безопасность оплаты сделки: получатель услуги опасается платить, так как не уверен, что получит искомое, — оказывающий услугу боится остаться без вознаграждения.

Сервис, где будет реализован, поиск специалиста по рейтингу и повременная автоматическая оплата, ждёт IT-специалистов для разработки.

Повременная оплата означает, что мастер установит цену своей консультации, допустим, 50 рублей минута. Повар учит 10 минут. В это время деньги с карты заказчика блокируются на сервисе, и как только консультация завершается, с карты списывается сумма за истраченное время и переводится на карту консультанта.

"Технически процедура легка", — заверяет Утехин.

— А если консультация не понравится? Или человек нарочно выкажет недовольство, чтобы не платить?

— Недовольство можно выказать даже тогда, когда кран ремонтировали не консультированием, а личным вмешательством. Не понравился мне сантехник — не буду платить, — Борис Утехин напомнил, что и прежде так случалось сплошь и рядом. — Выход вижу в том, чтобы рейтинговать не только мастеров, но и клиентов. И к неплательщикам на вызовы больше не выезжать. И консультаций не оказывать.

Знания должны стоить денег

Ценовые предложения на сайте консультирования должны быть разными. Они, открытые клиентам сразу, как в магазине, сориентируют, чью консультацию можно заказать, а чья пока не по карману.

Три-пять минут бесплатного времени, если они предусмотрены, позволят понять, дельный ли специалист предлагает услуги.

И возможность прервать трансляцию, если советы показались никудышными, тоже спасает дело. И денег спишется мизер, и в рейтинге отразится, что дольше пяти минут на этом канале разговаривать не о чем. Как система парковки: оплатил столько, сколько простоял.

Группа компаний "Two Memory" апробирует сервис удалённых услуг.

Мессенджер OnDo предложит специалистов в искомой области, человек сравнит их рейтинги и квалификацию — и его вопрос решится.

Это абсолютно антикризисный опыт. Спасательный круг каждому: начинайте зарабатывать дома.

— Мы пошли дальше: сделали теплицы, которыми можно управлять удалённо. Освещение, влажность воздуха и почвы регулировать с мобильного. Ездить поливать урожай больше не надо! — обнадёживает Б. Утехин.

— Ещё бы фермой управлять удалённо. Животных кормить, — удивляется И. Новикова.

— Такой опыт уже есть, и он не наш. В Тверской области у фермера две тысячи голов скота на удалённом уходе. Я видел это собственными глазами.

— То есть я зря посмеялась?

— Получается, зря.

Борис Утехин выразил "Точке зрения" обнадёживающий посыл: воспринимайте посланное самоизоляцией испытание не как катастрофу, а как время поиска новых возможностей. Даже если сами возможности реализуются после, найти бы их хорошо уже сейчас.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.

Темы деньги борис утехин продажа услуг онлайн продажи удалённая работа зарабатывать на дому
Новости Все >
Голодный бунт - в Ливане начались антиправительственные протесты
В Хакассии медикам не выплатили обещанные президентом деньги
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Сводка с коронавирусного фронта: за сутки погибли 72 человека
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию
Греция начнет выходить из карантина с 4 мая
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
Врач извлек из уха китаянки живого паука
Последние материалы
Как стать собственным антикризисным менеджером
Голодный бунт - в Ливане начались антиправительственные протесты
В Хакассии медикам не выплатили обещанные президентом деньги
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Константин Костин: обществу нужно проявлять солидарность
Сводка с коронавирусного фронта: за сутки погибли 72 человека
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Еще один кирпич в стене: будет ли граница с Мексикой стоить президентства Трампу
Эксперт о тотальном контроле
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт о тотальном контроле
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ
Валерий Коровин: карантин — хороший повод избавиться от компрадорской элиты
Эдгар Запашный: "Нельзя очеловечивать животных"
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина
Чем нужно питаться при воспалении легких
Зачем вводится обязательная регистрация смартфонов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ