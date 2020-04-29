Как стать собственным антикризисным менеджером

Управляющий партнёр в группе компаний "Two Memory" Борис Утехин рассказал главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой, кто может превратить Интернет в источник дохода.

Как заработать онлайн, сидя на самоизоляции?

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Как заявить о себе в интернете

Инжиниринг 2.0

До вируса человек жил, не умея к водопроводному крану подступиться, но горя не знал: специально обученные люди приезжали и всё ремонтировали. Но пришёл срок таким специально обученным стать каждому. То, что казалось неисполнимым, под толковым онлайн-руководством сдюжит любой окончивший начальную школу, знакомый с словами "повернуть вправо", "закрутить на три оборота", "выдернуть влево и вверх".

— Водопроводный кран под руководством, может, многие отремонтируют. Но газовое оборудование за городом — неужели и его? — усомнилась Инна Новикова.

— Если сломается газовое оборудование, к вам приедет аварийная служба, её вирус не остановит, — ответил Борис Утехин. — А если кран течёт, вашу заявку внесут в послевирусный календарь.

И вот тут самое время позвонить специалисту, спуститься с ним в котельную, если вы самоизолировались в загородном доме, показать в зуме подтекающий кран, стучащий насос, мерцающий датчик — далее по списку. И получить ответ: механизму конец, сейчас выйдет из строя и вырубит электричество. Что будет означать: ждите, выезжаю.

Или услышать обнадёживающее: будьте спокойны, отработает ещё три недели; магазины откроются — созвонимся.

Вызвать в видеоконференцию повара и запросить: а научи-ка меня, брат, готовить паэлью — самое то для заработка в цифровую эпоху.

Рейтингуем спецов и клиентов

Омрачают открывшуюся картину возможной подработки два момента:

неуверенность в квалификации того, кто услугу оказывает: не парикмахер ли откликнулся, когда вы за поваром в Интернет приходили;

безопасность оплаты сделки: получатель услуги опасается платить, так как не уверен, что получит искомое, — оказывающий услугу боится остаться без вознаграждения.

Сервис, где будет реализован, поиск специалиста по рейтингу и повременная автоматическая оплата, ждёт IT-специалистов для разработки.

Повременная оплата означает, что мастер установит цену своей консультации, допустим, 50 рублей минута. Повар учит 10 минут. В это время деньги с карты заказчика блокируются на сервисе, и как только консультация завершается, с карты списывается сумма за истраченное время и переводится на карту консультанта.

"Технически процедура легка", — заверяет Утехин.

— А если консультация не понравится? Или человек нарочно выкажет недовольство, чтобы не платить?

— Недовольство можно выказать даже тогда, когда кран ремонтировали не консультированием, а личным вмешательством. Не понравился мне сантехник — не буду платить, — Борис Утехин напомнил, что и прежде так случалось сплошь и рядом. — Выход вижу в том, чтобы рейтинговать не только мастеров, но и клиентов. И к неплательщикам на вызовы больше не выезжать. И консультаций не оказывать.

Знания должны стоить денег

Ценовые предложения на сайте консультирования должны быть разными. Они, открытые клиентам сразу, как в магазине, сориентируют, чью консультацию можно заказать, а чья пока не по карману.

Три-пять минут бесплатного времени, если они предусмотрены, позволят понять, дельный ли специалист предлагает услуги.

И возможность прервать трансляцию, если советы показались никудышными, тоже спасает дело. И денег спишется мизер, и в рейтинге отразится, что дольше пяти минут на этом канале разговаривать не о чем. Как система парковки: оплатил столько, сколько простоял.

Группа компаний "Two Memory" апробирует сервис удалённых услуг.

Мессенджер OnDo предложит специалистов в искомой области, человек сравнит их рейтинги и квалификацию — и его вопрос решится.

Это абсолютно антикризисный опыт. Спасательный круг каждому: начинайте зарабатывать дома.

— Мы пошли дальше: сделали теплицы, которыми можно управлять удалённо. Освещение, влажность воздуха и почвы регулировать с мобильного. Ездить поливать урожай больше не надо! — обнадёживает Б. Утехин.

— Ещё бы фермой управлять удалённо. Животных кормить, — удивляется И. Новикова.

— Такой опыт уже есть, и он не наш. В Тверской области у фермера две тысячи голов скота на удалённом уходе. Я видел это собственными глазами.

— То есть я зря посмеялась?

— Получается, зря.

Борис Утехин выразил "Точке зрения" обнадёживающий посыл: воспринимайте посланное самоизоляцией испытание не как катастрофу, а как время поиска новых возможностей. Даже если сами возможности реализуются после, найти бы их хорошо уже сейчас.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.