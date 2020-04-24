Как заявить о себе в интернете

Карантин кончится, но навыки, приобретённые за время самоизоляции, обязательно пригодятся. Особенно если они касаются умения зарабатывать на дому.

Как заработать онлайн, сидя на самоизоляции?

Свою "Точку зрения" на перспективы продления удалённого режима работы главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой высказал управляющий партнёр в группе компаний "Two Memory" Борис Утехин.

Взлёты и провалы удалёнки

В Кировской области задолго до коронавирусной напасти возник посёлок, выстроенный одним толковым программистом и его командой. Ребята работают оттуда онлайн и сейчас.

Все, кто успел освоить какую-либо интернет-платформу, каждый день радуются, что не прогадали.

Но каждый день активизируются и новые сервисы, те, что были открыты, но терялись в общей массе. Например, Zoom, созданный для деловых видеоконференций, сейчас открыт для желающих отметить день рождения, а то и просто поговорить за жизнь. Он перегружен. Его сотрудники работают без роздыху.

Как и мошенники. Те зарегистрировали 170 тысяч свежих сайтов с словом "зум" в названии, чтобы заключённые в самоизоляцию люди нажали первую взлетевшую по запросу "зум" кнопку и попались.

"Новые сервисы — это прекрасно, они делают нашу жизнь удобнее, но нужно быть осторожными при их использовании", — говорит Б. Утехин.

Предложение привязать банковскую карту при переходе по ссылке на новый сайт должно обязательно насторожить, даже если в описании упоминается известный ресурс, скажем, Скайп.

И вообще для интернет-платежей хорошо завести отдельную карту с всегда небольшой суммой денег. Организовать это легче лёгкого: карты сейчас привозят на дом. Тут банкам можно верить. А вот когда они обещают страховку — защиту от похищения денег мошенниками, опять стоит всё обдумать. К заверениям, будто стоит написать заявление, что деньги сняли не вы, и банк их вернёт, Борис Утехин советует относиться критически.

Во-первых, в доказательство того, что спорная транзакция к тебе отношения не имеет, придётся представить документы.

С ходу и не сообразишь, какие бумаги могут подтвердить, что ты финансовой операции не совершал.

А во-вторых, если введён пин-код, и документы не помогут.

Ну и что, что ты в это время был в дирижабле по пути из Антарктиды. За неумение клиента сохранить пин-код в тайне банки не ответственны.

Радионяня уйдёт в онлайн

"Торговля товарами через Интернет — это автострада, по которой ездят все и не останавливаются", — определяет Б. Утехин.

А вот продавать и покупать услуги — это совершенно новая история. В условиях соблюдения мер по самоизоляции она стремительно набирает обороты.

До вируса пользователи, случалось, покупали онлайн-уроки иностранного языка. Но покупать консультацию психолога, адвоката, ветеринара стало возможным только сейчас. Уроки вокала — удалённо! Уроки сальсы и бачаты — через экран. Фитнес-тренеры проводят тренировки, аниматоры — дни рождения. Скоро догадаются вызывать няню онлайн, чтобы она, а не родители, перенасыщенные дитём и друг другом, почитала ребёнку на ночь. За денежку.

Этот рынок до конца не раскрыт.

"Люди ещё не верят, что возник огромный рынок услуг, где могут зарабатывать консультированием и сантехники, и электрики, и швеи", — убеждён Б. Утехин.

Человечество движется в сторону удалённой работы. Во всяком случае, интеллектуальный труд точно. Перехода на удалённый вид сервиса нам не избежать. Чем раньше начать извлекать пользу из этой мысли, тем полезнее можно стать и себе, и семье, и обществу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина.