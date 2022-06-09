Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Бастрыкин предупредил казнокрадов из Петербурга "Одой" на юбилей Петра I

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Россия с 9 июня начинает праздновать 350-летие со дня рождения Петра I — одного из величайших правителей в русской истории, изменившего полностью устройство страны и образ жизни своих подданных. Центром празднования будет, разумеется, Петербург — с поздравительной речью к жителям города Петра Великого обратился губернатор Александр Беглов, граждан ждет обширная развлекательная программа на все выходные.

Бастрыкин предупредил казнокрадов из Петербурга "Одой" на юбилей Петра I

Не остался в стороне и Следственный комитет РФ — его глава Александр Бастрыкин вновь вспомнил о любви к рифмам, написав в честь Петра Великого "оду". В ней Бастрыкин упомянул, что именно Петр основал "майорские канцелярии", и подчеркнул, что "бравшие на лапу" знатные и влиятельные люди благодаря труду петровских следователей впервые узнали, что такое быть наказанными.

"И майорских канцелярий
Исторический рассвет,
Как пример для государей
Справедливых репрессалий
Вдруг вкусил Российский "свет"!" —

говорится в стихотворении.

Первая "майорская следственная канцелярия", возглавляемая майором Семеновского полка князем Михаилом Волконским, была учреждена 25 июня 1713 года именным петровским указом. Как пишет историк Дмитрий Серов, канцелярия была основана для работы на территории Архангелогородской губернии по рассмотрению обвинений о "взятках и других обидах жителям" устюжского комиссара С. М. Акишева. Майору надлежало выехать в губернию, произвести досудебную проверку, а затем доставить материалы дела и тех лиц, "которые тому делу будут виноваты", в столицу.

Архангелогородская миссия Волконского закончилась неудачей — дело Акишева он расследовал как должно, но сам вскоре был арестован и казнен по обвинению в "худых и указу противных делах", в частности, во взятках с поморских жителей. Но первая попытка только убедила Петра в том, что влиятельные вельможи на важных государственных должностях должны чувствовать неусыпное внимание закона и бояться злоупотреблять положением.

В мае 1714 года в Москву был командирован гвардии майор А. И. Ушаков, имевший между иными высочайшее поручение "зело тайно проведать о денгах, которыя по зарукавьям текут", — негласно проверить финансовую деятельность ряда центральных ведомств и Московской губернской канцелярии. В том же 1714 году была образована канцелярия ведения гвардии майора В. В. Долгорукова для разбирательства "подрядной аферы" в Санкт-Петербурге.

Майорские канцелярии наводили ужас на нечистых на руку чиновников, так как возглавляющие их гвардейские офицеры — любимый "кадровый резерв" Петра, имели широкие полномочия, и не подчинялись никому, кроме самого императора, и под пристальное их внимание нередко попадали весьма могущественные особы.

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти, а деятельностью его руководит глава государства, что обеспечивает независимость ведомства от решений местных властей, как это было при Петре I.

В мае СК РФ, по примеру своих предшественников петровского времени, начал проверку новой "подрядной аферы" в Северной столице — Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами сноса нескольких исторических зданий, что символично, о начале проверки объявили в день рождения губернатора Беглова.

Вскоре открыли и уголовное дело против "вельмож" из КГИОП — по версии следствия, чиновники превысили свои должностные полномочия, допустив снос нескольких исторических зданий в обход запретительного решения суда — Бастрыкин уделил особое внимание этому делу на совещании в Петербурге 4 июля.

Деятельность КГИОП, когда-то созданного для защиты исторического наследия города, многие петербуржцы открыто называют вредительской. В частности, координатор "Живого города" Дмитрий Литвинов заметил, что чиновники комитета судятся с градозащитниками, отстаивая интерес застройщиков" вопреки всей логике и своим обязательствам, что создает просто позорную ситуацию для Петербурга.

С учетом всего этого стихотворный экскурс в историю ведомства от Бастрыкина в день рождения императора Петра выглядит не просто "пробой пера" — недобросовестным чиновникам жирно намекнули, что следователи пойдет до конца в намерении расследовать "худые и указу противные дела" чиновников Смольного, и выяснить, почему же команда Александра Беглова не бережет красоту города, а лишь помогает ее уничтожать, отстаивая бизнес-интересы.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция санкт-петербург александр беглов александр бастрыкин
Новости
На "Роза Хутор" пройдет снежный праздник – Hot Snow Battle
Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил киевский режим в предательстве
Сотрудник "Альтернативы": просящие милостыню — часто не бездомные попрошайки
"После Славянска забираем Одессу, Харьков и Николаев" — военные
Экономист Дудчак: Индии выгодно игнорировать США и покупать у России нефть
Военный эксперт рассказал об "иконе святого Гитлера" в Мариуполе
СКР допрашивает более 200 украинских офицеров, вышедших с "Азовстали"
Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее
Евсеев: Польша отдала все свои танки Украине — ей нечем воевать с Россией
Фрадков: "Промсвязьбанк начал работать в ЛНР и ДНР"
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Последние материалы
"После Славянска забираем Одессу, Харьков и Николаев" — военные
Байден ведёт США к гибели
Экономист Дудчак: Индии выгодно игнорировать США и покупать у России нефть
Военный эксперт рассказал об "иконе святого Гитлера" в Мариуполе
СКР допрашивает более 200 украинских офицеров, вышедших с "Азовстали"
Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее
Евсеев: Польша отдала все свои танки Украине — ей нечем воевать с Россией
Фрадков: "Промсвязьбанк начал работать в ЛНР и ДНР"
Мэру Киева Кличко предоставили почётное гражданство Варшавы
Песков прокомментировал прогноз Делимханова о сроках окончания спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников