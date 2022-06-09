Бастрыкин предупредил казнокрадов из Петербурга "Одой" на юбилей Петра I

Россия с 9 июня начинает праздновать 350-летие со дня рождения Петра I — одного из величайших правителей в русской истории, изменившего полностью устройство страны и образ жизни своих подданных. Центром празднования будет, разумеется, Петербург — с поздравительной речью к жителям города Петра Великого обратился губернатор Александр Беглов, граждан ждет обширная развлекательная программа на все выходные.

Не остался в стороне и Следственный комитет РФ — его глава Александр Бастрыкин вновь вспомнил о любви к рифмам, написав в честь Петра Великого "оду". В ней Бастрыкин упомянул, что именно Петр основал "майорские канцелярии", и подчеркнул, что "бравшие на лапу" знатные и влиятельные люди благодаря труду петровских следователей впервые узнали, что такое быть наказанными.

"И майорских канцелярий

Исторический рассвет,

Как пример для государей

Справедливых репрессалий

Вдруг вкусил Российский "свет"!" —

говорится в стихотворении.

Первая "майорская следственная канцелярия", возглавляемая майором Семеновского полка князем Михаилом Волконским, была учреждена 25 июня 1713 года именным петровским указом. Как пишет историк Дмитрий Серов, канцелярия была основана для работы на территории Архангелогородской губернии по рассмотрению обвинений о "взятках и других обидах жителям" устюжского комиссара С. М. Акишева. Майору надлежало выехать в губернию, произвести досудебную проверку, а затем доставить материалы дела и тех лиц, "которые тому делу будут виноваты", в столицу.

Архангелогородская миссия Волконского закончилась неудачей — дело Акишева он расследовал как должно, но сам вскоре был арестован и казнен по обвинению в "худых и указу противных делах", в частности, во взятках с поморских жителей. Но первая попытка только убедила Петра в том, что влиятельные вельможи на важных государственных должностях должны чувствовать неусыпное внимание закона и бояться злоупотреблять положением.

В мае 1714 года в Москву был командирован гвардии майор А. И. Ушаков, имевший между иными высочайшее поручение "зело тайно проведать о денгах, которыя по зарукавьям текут", — негласно проверить финансовую деятельность ряда центральных ведомств и Московской губернской канцелярии. В том же 1714 году была образована канцелярия ведения гвардии майора В. В. Долгорукова для разбирательства "подрядной аферы" в Санкт-Петербурге.

Майорские канцелярии наводили ужас на нечистых на руку чиновников, так как возглавляющие их гвардейские офицеры — любимый "кадровый резерв" Петра, имели широкие полномочия, и не подчинялись никому, кроме самого императора, и под пристальное их внимание нередко попадали весьма могущественные особы.

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти, а деятельностью его руководит глава государства, что обеспечивает независимость ведомства от решений местных властей, как это было при Петре I.

В мае СК РФ, по примеру своих предшественников петровского времени, начал проверку новой "подрядной аферы" в Северной столице — Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами сноса нескольких исторических зданий, что символично, о начале проверки объявили в день рождения губернатора Беглова.

Вскоре открыли и уголовное дело против "вельмож" из КГИОП — по версии следствия, чиновники превысили свои должностные полномочия, допустив снос нескольких исторических зданий в обход запретительного решения суда — Бастрыкин уделил особое внимание этому делу на совещании в Петербурге 4 июля.

Деятельность КГИОП, когда-то созданного для защиты исторического наследия города, многие петербуржцы открыто называют вредительской. В частности, координатор "Живого города" Дмитрий Литвинов заметил, что чиновники комитета судятся с градозащитниками, отстаивая интерес застройщиков" вопреки всей логике и своим обязательствам, что создает просто позорную ситуацию для Петербурга.

С учетом всего этого стихотворный экскурс в историю ведомства от Бастрыкина в день рождения императора Петра выглядит не просто "пробой пера" — недобросовестным чиновникам жирно намекнули, что следователи пойдет до конца в намерении расследовать "худые и указу противные дела" чиновников Смольного, и выяснить, почему же команда Александра Беглова не бережет красоту города, а лишь помогает ее уничтожать, отстаивая бизнес-интересы.