Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Игорь Буккер

Игорь Моржаретто: “Помощник Москвы” превращается в сведение счётов

Авто

О недостатках приложения "Помощник Москвы” и о том, как можно научить водителей соблюдать правила дорожного движения, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Читайте начало интервью:

Автомобильный эксперт: у некоторых по 1000 неоплаченных нарушений ПДД

Игорь Моржаретто: у нас многие наказания строже, чем в Европе

Странное приложение

— Год назад предлагали ввести новое приложение, которое могло бы фиксировать и отсылать в полицию нарушения (на дорогах ситуации с водителями). Потом объясняли, что пока недоработано вроде.

— Тут очень серьезная вещь. Дело в том, что в Москве, например, работает приложение "Помощник Москвы". Мне оно не нравится. Потому что оно себя дискредитировало.

Пока оно в силу компьютерных сложностей позволяет фиксировать только один вид наказания — неправильную парковку, и в большинстве случаев превращается в сведение счётов.

Ходят некие народные мстители и фиксируют неправильную парковку, причём часто таким образом мстят соседям или незнакомым людям. С точки зрения Верховного суда, фотография, присланная неизвестным человеком со смартфона, не является доказательством. Однако московские суды и московское правительство считают, что это правда и выписывают чудовищные штрафы. Если люди пытаются оспорить, то, как правило, на уровне выше московского отменяется на 100% всё. Московские власти не хотят отступать от того, что "Помощник Москвы" — это наше всё, а Верховный суд занял позицию, что это не является средством фотовидеофиксации и нельзя на этом основании выписывать штраф. То есть человек может снять, но давайте тогда полностью делать всю процедуру: вызываем этого человека в полицию, там разбираем ситуацию, и сотрудник полиции выписывает постановление.

Плюс мне не нравится московская практика, когда за каждую фотографию тебе начисляются баллы, которые превращаются не в деньги, слава Богу, но тоже не очень красиво: кепки, сумки, рюкзаки. Раньше были билеты на зрелищные мероприятия и баллы на оплату парковки. Это уже не социальная позиция, а зарабатывание денег.

Нарушителей стало меньше

— На зебре достаточно быстро у нас автомобилисты начали пропускать пешеходов. Это как-то сработало, феномен просто.

— Это не феномен, а целенаправленная работа. Увеличили штраф, но не принципиально. Сейчас 2500 рублей. Но параллельно по всей стране в течение года, а то и больше, проводились регулярные рейды: сотрудники полиции дежурили у пешеходных переходов и безапелляционно останавливали нарушающих водителей, штрафовали. Тогда у людей выработается инстинкт условный, как у собаки Павлова. Плюс надо отдать должное нашим согражданам, которые учатся сами по себе.

Очень много наших сограждан за рубеж выезжали и смотрели, как там, и поняли, что выгодно всем пропускать пешеходов. Потому что каждый водитель время от времени становится пешеходом.

Я уже больше пешеход, чем водитель, потому что в Москве крайне сложно в рабочие дни перемещаться на машине. Вспомните, сколько у нас было стендов, перетяжек, роликов. Это касается, кстати, не только пешеходов. Вот я замечаю в последнее время (20 лет назад об этом мечтать нельзя было): выезжаю со второстепенной дороги на главную, там идет поток, и никто меня не пропустит в жизни. А теперь пропустят. Не все, но каждый второй остановится, даст возможность выехать. Я ему поморгаю аварийкой, скажу спасибо. И он доволен, и я доволен, и никто не напрягается. Такие привычки хорошие появляются с годами даже без палки. А если есть палка, еще быстрее появляются навыки. Такой палкой были рейды сотрудников полиции.

10 лет назад ДПС начали активно штрафовать людей за непристёгнутые ремни. Теперь у нас 75% пристегиваются: и водитель, и передний пассажир как минимум.

Не потому, что боюсь, что меня накажут, уже давно этих рейдов нет. Я понимаю, потому что была пропагандистская работа в хорошем смысле слова, что это моя безопасность, и пристегиваюсь автоматом, и дети мои пристегиваются, я их приучил, и все мои друзья пристегиваются. Есть, конечно, странные люди, которые говорят: "А ты чего, мне не доверяешь?" Я говорю: "Доверяю. Только вот я привык. Извини. И тебе советую".

— Разговаривая по телефону во время движения, водитель немного расфокусирован. В Германии его фиксирует камера, и он выплачивает штраф. Это вмешательство в личную жизнь?

— Сейчас на Западе ведется серьезная война с теми, кто говорит по телефону или вообще откликается на телефон во время движения. Во Франции, например, система hands free такая, как у вас, запрещена. Потому что уши закрыты. В современном автомобиле телефон коммутируется легко с мультимедийной системой и на громкую связь выводится.

В Европе приняты правила: если ты возьмешь в руки телефон — жесткий штраф в любом случае. Зачем ты его взял в руки — это второй вопрос.

Потому что по их статистике примерно каждое третье-четвертое ДТП было из-за того, что один из водителей отвлекался на мобильный телефон.

Хотя все не так просто. Хорошо, будем "отрубать руки" за то, что человек берет телефон. А если он отвлекается на навигатор? Запретить навигатор нельзя. А если переключает радио? Все отвлекает от движения. Нет такого человека, который бы сидел и смотрел непрерывно вперед, вправо, влево, по сторонам, вцепившись в руль. Если через 10-20 лет у нас появится система автопилотирования, тогда можно сказать, что все хорошо.

Я несколько лет назад беседовал с одним шведом, который руководит комиссией. У них есть цель, чтобы ноль погибших на дорогах было. Сейчас он руководит на общественных началах, а раньше был начальником в министерстве транспорта. Он говорит: мы усиливали штрафы в Швеции, а потом пришли к выводу, что какой бы замечательный водитель ни был, он человек и имеет право на ошибку. Надо просто сделать так, чтобы у него эта ошибка не получилась при всем желании.

На скоростном шоссе разделительный барьер гарантирует, что не будет самой страшной аварии — лобовой.

Когда я начинал водить, Московская кольцевая дорога называлась "дорогой смерти" в 90-е годы. Она была узкая, без барьера, и там носился народ, обгонял, и лобовые аварии были каждый день по несколько штук. Сейчас аварий на МКАД много. Но лобовых аварий нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы пдд штрафы водитель автомобиль игорь моржаретто
Новости
Актёр Дмитрий Орлов рассказал о разводе с женой
Экстрасенс Юлий Котов рассказал о способностях детей к ясновидению
Миранчук впервые попал в стартовый состав "Аталанты"
Артисты, обвинявшие Пугачёву в жестокости, отказались от своих слов
Десятиклассник скончался во время урока в Ростовской области
В Киеве уточнили, кто может примирить Украину и Россию за один день
Ученики двух школ массово отравились в Московской области
Что принесёт 2021 год нашему кошельку
В МИД России считают отмену ЧМ по хоккею рычагом давления на Минск
На фоне пандемии россияне стали чаще обращаться к психиатрам
Последние материалы
Что принесёт 2021 год нашему кошельку
В МИД России считают отмену ЧМ по хоккею рычагом давления на Минск
На фоне пандемии россияне стали чаще обращаться к психиатрам
Врач рассказала, чем опасна болезнь экс-супруги Андрея Аршавина
Театры и музеи будут открываться с разрешения главных санитарных врачей
Маас рассказал про Трампа, соцсети и "преступное раздувание ненависти"
Информацию о минировании 186 детских садов проверяют в Одессе
Юран оштрафован за слова о возрасте Урунова
Мостовой: Кокорину нужно цепляться за "Фиорентину"
Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Интересные Новости
Перед Капитолием американские флаги образовали российский триколор
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Военные новости
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Василий Амирджанов Психиатры включились в дискуссию о вакцинации от COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад делает проигрышную ставку на Навального Любовь Степушова Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров
Комментарии
Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Слияние трёх: в России появится условно-новая партия
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Запад делает проигрышную ставку на Навального
Израиль обстрелял башни наблюдения в секторе Газа
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Сергей Богачёв: в ближайшие два-три года активность Солнца будет расти
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
В Офисе Зеленского придумали, чем завлечь Илона Маска на Украину
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Евгений Бунимович: есть проблемы, о которых мы даже не думали год назад
У Путина нет дворца: Песков о новом расследовании ФБК
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников