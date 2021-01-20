Игорь Моржаретто: “Помощник Москвы” превращается в сведение счётов

О недостатках приложения "Помощник Москвы” и о том, как можно научить водителей соблюдать правила дорожного движения, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

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Автомобильный эксперт: у некоторых по 1000 неоплаченных нарушений ПДД

Игорь Моржаретто: у нас многие наказания строже, чем в Европе

Странное приложение

— Год назад предлагали ввести новое приложение, которое могло бы фиксировать и отсылать в полицию нарушения (на дорогах ситуации с водителями). Потом объясняли, что пока недоработано вроде.

— Тут очень серьезная вещь. Дело в том, что в Москве, например, работает приложение "Помощник Москвы". Мне оно не нравится. Потому что оно себя дискредитировало.

Пока оно в силу компьютерных сложностей позволяет фиксировать только один вид наказания — неправильную парковку, и в большинстве случаев превращается в сведение счётов.

Ходят некие народные мстители и фиксируют неправильную парковку, причём часто таким образом мстят соседям или незнакомым людям. С точки зрения Верховного суда, фотография, присланная неизвестным человеком со смартфона, не является доказательством. Однако московские суды и московское правительство считают, что это правда и выписывают чудовищные штрафы. Если люди пытаются оспорить, то, как правило, на уровне выше московского отменяется на 100% всё. Московские власти не хотят отступать от того, что "Помощник Москвы" — это наше всё, а Верховный суд занял позицию, что это не является средством фотовидеофиксации и нельзя на этом основании выписывать штраф. То есть человек может снять, но давайте тогда полностью делать всю процедуру: вызываем этого человека в полицию, там разбираем ситуацию, и сотрудник полиции выписывает постановление.

Плюс мне не нравится московская практика, когда за каждую фотографию тебе начисляются баллы, которые превращаются не в деньги, слава Богу, но тоже не очень красиво: кепки, сумки, рюкзаки. Раньше были билеты на зрелищные мероприятия и баллы на оплату парковки. Это уже не социальная позиция, а зарабатывание денег.

Нарушителей стало меньше

— На зебре достаточно быстро у нас автомобилисты начали пропускать пешеходов. Это как-то сработало, феномен просто.

— Это не феномен, а целенаправленная работа. Увеличили штраф, но не принципиально. Сейчас 2500 рублей. Но параллельно по всей стране в течение года, а то и больше, проводились регулярные рейды: сотрудники полиции дежурили у пешеходных переходов и безапелляционно останавливали нарушающих водителей, штрафовали. Тогда у людей выработается инстинкт условный, как у собаки Павлова. Плюс надо отдать должное нашим согражданам, которые учатся сами по себе.

Очень много наших сограждан за рубеж выезжали и смотрели, как там, и поняли, что выгодно всем пропускать пешеходов. Потому что каждый водитель время от времени становится пешеходом.

Я уже больше пешеход, чем водитель, потому что в Москве крайне сложно в рабочие дни перемещаться на машине. Вспомните, сколько у нас было стендов, перетяжек, роликов. Это касается, кстати, не только пешеходов. Вот я замечаю в последнее время (20 лет назад об этом мечтать нельзя было): выезжаю со второстепенной дороги на главную, там идет поток, и никто меня не пропустит в жизни. А теперь пропустят. Не все, но каждый второй остановится, даст возможность выехать. Я ему поморгаю аварийкой, скажу спасибо. И он доволен, и я доволен, и никто не напрягается. Такие привычки хорошие появляются с годами даже без палки. А если есть палка, еще быстрее появляются навыки. Такой палкой были рейды сотрудников полиции.

10 лет назад ДПС начали активно штрафовать людей за непристёгнутые ремни. Теперь у нас 75% пристегиваются: и водитель, и передний пассажир как минимум.

Не потому, что боюсь, что меня накажут, уже давно этих рейдов нет. Я понимаю, потому что была пропагандистская работа в хорошем смысле слова, что это моя безопасность, и пристегиваюсь автоматом, и дети мои пристегиваются, я их приучил, и все мои друзья пристегиваются. Есть, конечно, странные люди, которые говорят: "А ты чего, мне не доверяешь?" Я говорю: "Доверяю. Только вот я привык. Извини. И тебе советую".

— Разговаривая по телефону во время движения, водитель немного расфокусирован. В Германии его фиксирует камера, и он выплачивает штраф. Это вмешательство в личную жизнь?

— Сейчас на Западе ведется серьезная война с теми, кто говорит по телефону или вообще откликается на телефон во время движения. Во Франции, например, система hands free такая, как у вас, запрещена. Потому что уши закрыты. В современном автомобиле телефон коммутируется легко с мультимедийной системой и на громкую связь выводится.

В Европе приняты правила: если ты возьмешь в руки телефон — жесткий штраф в любом случае. Зачем ты его взял в руки — это второй вопрос.

Потому что по их статистике примерно каждое третье-четвертое ДТП было из-за того, что один из водителей отвлекался на мобильный телефон.

Хотя все не так просто. Хорошо, будем "отрубать руки" за то, что человек берет телефон. А если он отвлекается на навигатор? Запретить навигатор нельзя. А если переключает радио? Все отвлекает от движения. Нет такого человека, который бы сидел и смотрел непрерывно вперед, вправо, влево, по сторонам, вцепившись в руль. Если через 10-20 лет у нас появится система автопилотирования, тогда можно сказать, что все хорошо.

Я несколько лет назад беседовал с одним шведом, который руководит комиссией. У них есть цель, чтобы ноль погибших на дорогах было. Сейчас он руководит на общественных началах, а раньше был начальником в министерстве транспорта. Он говорит: мы усиливали штрафы в Швеции, а потом пришли к выводу, что какой бы замечательный водитель ни был, он человек и имеет право на ошибку. Надо просто сделать так, чтобы у него эта ошибка не получилась при всем желании.

На скоростном шоссе разделительный барьер гарантирует, что не будет самой страшной аварии — лобовой.

Когда я начинал водить, Московская кольцевая дорога называлась "дорогой смерти" в 90-е годы. Она была узкая, без барьера, и там носился народ, обгонял, и лобовые аварии были каждый день по несколько штук. Сейчас аварий на МКАД много. Но лобовых аварий нет.