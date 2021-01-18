Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Игорь Буккер

Автомобильный эксперт: у некоторых по 1000 неоплаченных нарушений ПДД

Авто

Когда появится новый Кодекс об административных правонарушениях, нужны ли нововведения в правила дорожного движения и как бороться с коррупцией, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Слишком много нарушений

— Игорь, мы обсуждаем сегодня нововведения в ПДД, которые нас могут ждать в 2021 году. Начнем с трех грубых нарушений. Предлагается лишить водителя прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений. Нарушения будут фиксироваться и учитываться по новой системе, которая получила название "‎накопительная".

— Надо понимать, что это только идея, и это, возможно, будет частью будущего нового Кодекса об административных правонарушениях. Однако кодекс этот существует пока только в виртуальном виде, и в течение прошлого года были две редакции опубликованы. Обе вызвали довольно серьезные споры в обществе. Первый вообще был раскритикован люто всеми. Второй проект был относительно неплохо принят, но в правительство всё равно не пошёл. Сейчас над этим проектом работают. Кроме того, что есть рабочая группа Минюста, поступают предложения от других рабочих групп:

  • МВД,
  • Минтранса,
  • Минэке,
  • при ОНФ есть группа, в которую я вхожу.

Министр юстиции обещает нам этот кодекс показать в течение этого месяца. Однако перспективы принятия кодекса в этом году весьма призрачны.

  • Во-первых, это очень сложный документ, который требует огромного количества согласований с разными ведомствами и сообществом, потому что затрагивает интересы всего населения России,
  • а во-вторых, этот год выборный. У нас в сентябре выборы в Госдуму, и я так боюсь, что по традиции с весны депутаты уже активно займутся предвыборной работой, а текучка, тем более сложная, достанется следующему составу Думы.

Хотя правда в идее кодекса есть. Есть проблема, связанная с тем, что у нас много людей нарушает регулярно правила дорожного движения, причём опасные пункты правил, и это сходит с рук.

Есть в стране люди, у которых висит по 1000 нарушений неоплаченных, а число тех, у которых за 100 нарушений, не поддаётся подсчёту.

К сожалению, нынешняя система не дает возможности человека наказать по совокупности. Хотя есть ряд нарушений, которые предполагают: первый раз, условно говоря, человек выехал на встречную полосу — ему 5000 рублей штраф, второй раз выехал — уже лишение прав. То есть несколько статей в кодексе есть, которые предполагают за повторное нарушение уже более серьезные санкции. За управление автомобилем в нетрезвом виде первый раз 30 000 штрафа и лишение прав на 1,5-2 года, второй раз — уже 50 000 и лишение прав на 3 года, а если он сел второй раз во время лишения по первой части, то это уже уголовное наказание.

Но балльная система существует во всех развитых странах мира. Я изучал такую:

  • во Франции,
  • Германии,
  • Англии,
  • Америке.

Это действительно система, которая направлена на то, чтобы рецидивистов просто убрать с дороги, потому что за регулярное нарушение опасных пунктов правил человек лишается возможности сесть за руль в течение года-двух, а то и дольше. И мы к этой системе когда-нибудь да придем. Такая была в советское время, в начале российских времен, но эта система была очень коррупционная, поэтому отменили. Сейчас мы приходим к новому уровню, когда возможность предотвратить коррупцию легче, чем было 20 лет назад. Поэтому есть такое предложение.

— А какие есть способы предотвратить коррупцию? Видеофиксация?

— В первую очередь, конечно, видеофиксация, поскольку сейчас любой разговор сотрудника дорожной полиции с автомобилистом записывается. Во-вторых, много рейдов проводят сами службы безопасности полиции по выявлению своих сотрудников, которые вымогают деньги. Я знаю несколько реальных примеров, когда водителей осуждали на серьёзные сроки за попытки откупиться. Плюс сами водители стали более подкованные и понимают, что и как в какой ситуации.

При этом предложение МВД мне не кажется обоснованным. Почему три нарушения? А почему не четыре, не пять, не десять? По примерам германской или французской системы могу сказать, что там за серьезное превышение скорости тебе начисляется балл, но всё зависит от того, насколько и где ты превысил скорость: если на трассе — балл не начисляется, если в городе — он будет очень высокий. Или остановка автомобиля в неположенном месте: с одной стороны, это плохо; с другой — это не представляет опасности для участников дорожного движения, поэтому там не начисляется балл.

У нас выбрано 4 или 5 пунктов — в МВД считают, что самые опасные. Хотя я думаю, надо расширить как минимум в два раза, а количество таких нарушений увеличить с трех хотя бы до пяти.

Обсуждаем нововведения

— На каких платформах это может обсуждаться?

— По закону, как только появится какой-то окончательный проект, он будет вывешен на официальном сайте, и его можно будет обсуждать всем желающим на сайте regulation. gov. ru. Есть несколько рабочих групп, которые активно работают. Серьёзная группа "Защита прав автомобилистов" создана год назад при Всероссийском народном фронте. Есть рабочие группы при профильных комитетах Госдумы и во всех профильных министерствах.

По плану кодекс должен был заработать с 1 января. Но в реальности документ совершенно не готов, не прошёл общественное обсуждение и даже не поступил из Минюста в правительство.

— Многие говорят, что, может быть, правильные всё это вещи, но очень часто нас нововведениями пичкают. Как вы к этому относитесь?

— На этом этапе есть решение главы правительства годичной давности. Он сказал: пока мы готовим новый кодекс, давайте старый не трогать. Не будем вносить никаких изменений в него, потому что в новом мы учтем все пожелания. Желающих что-то вписать от себя в кодекс огромное количество среди:

  • законодателей,
  • органов власти,
  • министерств,
  • субъектов Федерации.

К счастью, за последнее время в автомобильную главу КоАП никаких изменений не вносилось, за исключением штрафа за попытку проехать по платной дороге бесплатно. Тут никаких возражений у меня нет. Такая практика во всём мире существует, и зайцы существуют и в Германии, и в Италии, и в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы пдд штрафы минюст нововведения игорь моржаретто водительские права
Новости
Начала работать запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги"
Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира по хоккею
Когда ожидать резкий рост цен на бензин
Иммунолог об опасностях мутаций коронавируса
Житель Воронежа украл в магазине коньяк, угрожая продавцу ножовкой
Из-за пожара в общежитии в Орле эвакуировали 200 человек
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Подмосковье
Очередное землетрясение произошло в Приангарье
Весной Россия повысит пошлину на экспорт пшеницы
Более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в Сирии
Последние материалы
Автомобильный эксперт: у некоторых по 1000 неоплаченных нарушений ПДД
Начала работать запись на вакцинацию от COVID-19 через "Госуслуги"
Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира по хоккею
Когда ожидать резкий рост цен на бензин
Иммунолог об опасностях мутаций коронавируса
New Opera World: в барочной опере очень много импровизации
Российская власть практически самоустранилась от работы в ближнем зарубежье
Житель Воронежа украл в магазине коньяк, угрожая продавцу ножовкой
Из-за пожара в общежитии в Орле эвакуировали 200 человек
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Подмосковье
Популярное
Россия
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Зарубежный
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Новости Европы
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Евросоюз
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Любовь Степушова Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла Любовь Степушова Василий Амирджанов Задержание поднимет политический вес Навального Василий Амирджанов Игорь Буккер 10 советов для начальников. Как общаться с интровертами Игорь Буккер
Комментарии
Задержание поднимет политический вес Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Навальный арестован на 30 суток
Власти Таиланда обложат туристов налогом
На вооружении армии США появятся дроны, доставляющие боеприпасы
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребёнка в Саратове
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Лавров: Германия не передала доказательства отравления Навального
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Сооснователь группы "Чайф" удалился из Twitter из-за поста о Навальном
Два человека погибли во время пожара в одесской гостинице
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников