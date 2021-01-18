Автомобильный эксперт: у некоторых по 1000 неоплаченных нарушений ПДД

Когда появится новый Кодекс об административных правонарушениях, нужны ли нововведения в правила дорожного движения и как бороться с коррупцией, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Слишком много нарушений

— Игорь, мы обсуждаем сегодня нововведения в ПДД, которые нас могут ждать в 2021 году. Начнем с трех грубых нарушений. Предлагается лишить водителя прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений. Нарушения будут фиксироваться и учитываться по новой системе, которая получила название "‎накопительная".

— Надо понимать, что это только идея, и это, возможно, будет частью будущего нового Кодекса об административных правонарушениях. Однако кодекс этот существует пока только в виртуальном виде, и в течение прошлого года были две редакции опубликованы. Обе вызвали довольно серьезные споры в обществе. Первый вообще был раскритикован люто всеми. Второй проект был относительно неплохо принят, но в правительство всё равно не пошёл. Сейчас над этим проектом работают. Кроме того, что есть рабочая группа Минюста, поступают предложения от других рабочих групп:

МВД,

Минтранса,

Минэке,

при ОНФ есть группа, в которую я вхожу.

Министр юстиции обещает нам этот кодекс показать в течение этого месяца. Однако перспективы принятия кодекса в этом году весьма призрачны.

Во-первых, это очень сложный документ, который требует огромного количества согласований с разными ведомствами и сообществом, потому что затрагивает интересы всего населения России,

а во-вторых, этот год выборный. У нас в сентябре выборы в Госдуму, и я так боюсь, что по традиции с весны депутаты уже активно займутся предвыборной работой, а текучка, тем более сложная, достанется следующему составу Думы.

Хотя правда в идее кодекса есть. Есть проблема, связанная с тем, что у нас много людей нарушает регулярно правила дорожного движения, причём опасные пункты правил, и это сходит с рук.

Есть в стране люди, у которых висит по 1000 нарушений неоплаченных, а число тех, у которых за 100 нарушений, не поддаётся подсчёту.

К сожалению, нынешняя система не дает возможности человека наказать по совокупности. Хотя есть ряд нарушений, которые предполагают: первый раз, условно говоря, человек выехал на встречную полосу — ему 5000 рублей штраф, второй раз выехал — уже лишение прав. То есть несколько статей в кодексе есть, которые предполагают за повторное нарушение уже более серьезные санкции. За управление автомобилем в нетрезвом виде первый раз 30 000 штрафа и лишение прав на 1,5-2 года, второй раз — уже 50 000 и лишение прав на 3 года, а если он сел второй раз во время лишения по первой части, то это уже уголовное наказание.

Но балльная система существует во всех развитых странах мира. Я изучал такую:

во Франции,

Германии,

Англии,

Америке.

Это действительно система, которая направлена на то, чтобы рецидивистов просто убрать с дороги, потому что за регулярное нарушение опасных пунктов правил человек лишается возможности сесть за руль в течение года-двух, а то и дольше. И мы к этой системе когда-нибудь да придем. Такая была в советское время, в начале российских времен, но эта система была очень коррупционная, поэтому отменили. Сейчас мы приходим к новому уровню, когда возможность предотвратить коррупцию легче, чем было 20 лет назад. Поэтому есть такое предложение.

— А какие есть способы предотвратить коррупцию? Видеофиксация?

— В первую очередь, конечно, видеофиксация, поскольку сейчас любой разговор сотрудника дорожной полиции с автомобилистом записывается. Во-вторых, много рейдов проводят сами службы безопасности полиции по выявлению своих сотрудников, которые вымогают деньги. Я знаю несколько реальных примеров, когда водителей осуждали на серьёзные сроки за попытки откупиться. Плюс сами водители стали более подкованные и понимают, что и как в какой ситуации.

При этом предложение МВД мне не кажется обоснованным. Почему три нарушения? А почему не четыре, не пять, не десять? По примерам германской или французской системы могу сказать, что там за серьезное превышение скорости тебе начисляется балл, но всё зависит от того, насколько и где ты превысил скорость: если на трассе — балл не начисляется, если в городе — он будет очень высокий. Или остановка автомобиля в неположенном месте: с одной стороны, это плохо; с другой — это не представляет опасности для участников дорожного движения, поэтому там не начисляется балл.

У нас выбрано 4 или 5 пунктов — в МВД считают, что самые опасные. Хотя я думаю, надо расширить как минимум в два раза, а количество таких нарушений увеличить с трех хотя бы до пяти.

Обсуждаем нововведения

— На каких платформах это может обсуждаться?

— По закону, как только появится какой-то окончательный проект, он будет вывешен на официальном сайте, и его можно будет обсуждать всем желающим на сайте regulation. gov. ru. Есть несколько рабочих групп, которые активно работают. Серьёзная группа "Защита прав автомобилистов" создана год назад при Всероссийском народном фронте. Есть рабочие группы при профильных комитетах Госдумы и во всех профильных министерствах.

По плану кодекс должен был заработать с 1 января. Но в реальности документ совершенно не готов, не прошёл общественное обсуждение и даже не поступил из Минюста в правительство.

— Многие говорят, что, может быть, правильные всё это вещи, но очень часто нас нововведениями пичкают. Как вы к этому относитесь?

— На этом этапе есть решение главы правительства годичной давности. Он сказал: пока мы готовим новый кодекс, давайте старый не трогать. Не будем вносить никаких изменений в него, потому что в новом мы учтем все пожелания. Желающих что-то вписать от себя в кодекс огромное количество среди:

законодателей,

органов власти,

министерств,

субъектов Федерации.

К счастью, за последнее время в автомобильную главу КоАП никаких изменений не вносилось, за исключением штрафа за попытку проехать по платной дороге бесплатно. Тут никаких возражений у меня нет. Такая практика во всём мире существует, и зайцы существуют и в Германии, и в Италии, и в России.