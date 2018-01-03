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Автор Юрий Носовский

Чем грозит бессонница

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Согласно исследованию шведских ученых, изменения ферментной активности при бессоннице сродни тем, что возникают при черепно-мозговых травмах.

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Только при ЧМТ люди обычно лечатся, соблюдают постельный режим, принимают лекарства, в то время как к недосыпу относятся как к чему-то совсем неопасному.

А ведь итогом повреждения нервных клеток любого происхождения могут стать неприятные последствия, начиная от астенического синдрома и заканчивая дисциркуляторной энцефалопатией.

Исследователи среди прочего замеряли уровень в крови особого вещества - нейронспецифической энолазы. Этот фермент способствует протеканию в клетках реакций гликолиза - окисления глюкозы без кислорода с образованием молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), универсального энергетика практически любого живого организма.

Тем не менее данный механизм в большинстве клеток не основной, а резервный. Основным является сжигание глюкозы с участием кислорода в так называемом цикле Кребса - с выделением намного большего количества энергии и без образования некоторых не самых желательных побочных продуктов.

Среди них, например, молочная кислота, с которой наверняка знаком любой, кто хоть раз перезанимался спортом. Например, увлекшись, человек перекачал пресс, а на следующее утро начал ощущать в мышцах живота боль при малейшем движении.

Причина - как раз в молочной кислоте. Точнее в том, что нетренированные мышцы не имеют достаточного кровоснабжения при повышенных нагрузках, а потому в таких условиях вынуждены переходить на бескислородный путь получения АТФ для обеспечения своей работы.

В итоге гликолиз и приводит к накоплению в тканях не очень полезной молочной кислоты.Сходные процессы происходят и в мозговых клетках при ухудшении кровоснабжения и нарушении их нормального функционирования.

Что, кстати говоря, наблюдается не только при сотрясении мозга, но и при эпилептических припадках, сосудистых нарушениях, вплоть до инсультов, а также при некоторых злокачественных опухолях, которые тоже предпочитают питаться глюкозой без участия кислорода.

В силу этого, нейронспецифическая энолаза является маркером всех этих патологий, пусть и в разной степени.Шведские ученые также выяснили, что уровень данного фермента повышается на целых 20% и после бессонной ночи.

Ничего удивительного здесь нет: работа наших мозговых клеток без надлежащего ночного отдыха вполне закономерно начинает напоминать спортивные перегрузки, поэтому и переход нейронов на не самый желательный, бескислородный путь окисления глюкозы вполне закономерен.

Разница тут больше в чисто социально-поведенческом аспекте. В самом деле, получив хороший удар по голове, после которого случилась потеря сознания, тошнота или головная боль, редкий человек не обратится к врачу.

А обратившись, станет выполнять его рекомендации: полупостельный режим в течении 10-14 дней, прием лекарств, щадящий режим труда и отдыха после выхода с больничного и так далее. А многие ли хотя бы просто щадят свой организм после бессонной ночи?

Ставить знак равенства между лишением сна и черепно-мозговой травмой, конечно, не совсем корректно. В конце концов, возможные последствия нарушений сна тоже учитывались в ходе человеческой эволюции.

Если бы итогом любого бессонного эпизода становилось бы развитие изменений в мозге, аналогичных сотрясению мозга, значительная часть человечества имела бы как минимум дисциркуляторную энцифалопатию в еще достаточно молодом возрасте.

С другой стороны, недооценивать риски бессонницы тоже не стоит. Совсем без сна человек в состоянии находиться от силы неделю, а дальше он может потерять сознание или даже умереть. Длительные ограничения сна до пяти с половиной часов в сутки также, по данным исследований, ведут к снижению продолжительности жизни на 20 лет, особенно в сравнении с теми, кто спит положенные организму семь-восемь часов.

Да и те же сотрясения мозга бывают самыми разными по "клинике". Человек может даже не придавать должного значения потере сознания и тошноте, но зато будет страдать от повышенной утомляемости, периодических головных болей и головокружения.

Что обычно вкладывается в понятие астено-вегетативного синдрома, отнюдь не смертельного, но неприятного заболевания, снижающего качество жизни.Надо ли объяснять, что жалобы в рамках упомянутого синдрома почти каждый ощущает и после бессонной ночи?

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Да, за пару таких эпизодов с организмом вряд ли случится что-то серьезное. Но если они будут повторяться постоянно, на смену функциональным и обратимым изменениям мозговой активности могут придти уже органические, структурные изменения вещества мозга, вылечить которые весьма проблематично, а иногда и просто невозможно.

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