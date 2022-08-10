За полчаса во вторник, 9 августа, украинские "пророссийские" ЛОМы (лидеры общественного мнения в интернете) разогнали панику среди россиян после взрывов в Новофёдоровке. Вывод на будущее — наступление ВСУ, вездесущая британская разведка и отважные украинские партизаны — это мифы.
После взрывов в Новофёдоровке на военном аэродроме "Саки" украинский ЛОМ на Telegram-платформе "Резидент" (600 тысяч подписчиков) выдал за полчаса серию заявлений, которые пропагандировали версию о ракетных ударах ВСУ. Информация шла со ссылкой на источник в офисе президента (ОП), якобы имеющий данные от британской разведки:
Информацию тут же "подтвердила" The New York Times, которая со ссылкой на чиновника из минобороны Украины сообщила, что за взрывами на российском аэродроме возле города Саки в оккупированном Крыму стоят ВСУ.
Все российские СМИ в это время застыли в ступоре и в событии разобрались только к вечеру. А в это время украинские ЛОМы постили очереди на Крымском мосту убегающих "от войны" российских туристов.
Утром в среду, 10 августа, в "Резиденте" появилась следующая запись:
"Подтверждаем информацию коллег, что ОП вплотную работает с британскими военными, что позволяет эффективно проводить информационные кампании, когда это требуется для смещения акцентов".
А коллеги, кстати, сообщали, что версия о ракетном ударе не подтверждается, но зато "украинское общество на фоне неудач последнего времени получило победу":
"Благодаря грамотной информкампании эффект победы увеличен".
Ничуть не смутившись и не извинившись за недостоверные данные от британской разведки, "Резидент" стал разгонять другую версию — о диверсии "партизан".
Появилась запись, что на российской авиабазе "Саки" были уничтожены девять самолётов, согласно сведениям командования воздушных сил ВСУ.
А затем: "Наш источник в ОП рассказал, что удар по военному аэродрому в Новофёдоровке наносили диверсанты, которые находятся в Крыму. В период курортного сезона и большого наплыва туристов легко расположиться в городах или посёлках рядом с военными объектами, что позволяет использовать дроны с небольшим зарядом для нанесения удара по БК".
Подтверждения описанной акции "партизан" нет. Есть короткое видео на секунду, где видно, что горит Су-24, не участвующий в спецоперации. Это говорит от том, что, скорее всего, события сняты на украинском аэродроме и дело происходило весной, потому что дальнейший разворот на видео отрезан.
Взрывная же волна была направлена на посёлок Новофёдоровка, а не на самолёты.
Об этом говорят второе видео и пост Олега Царёва.
Как отмечают крымские власти, число пострадавших при взрывах в Новофёдоровке возросло до 13 человек — из них 12 после оказания помощи отпустили домой. При этом туристы не пострадали, уточнили в минтуризма, пляжи, кафе и пункты проката продолжают работу. Никто из Крыма в панике не бежит, как писал тот же "Резидент.
Что же, если это всё же диверсия, то очень неудачная и кустарная, поскольку не достигла цели. Если халатность, то с ней разберутся.
Выводы надо сделать следующие:
В то время, как все обсасывают Новофёдоровку, в районе Соледара и Северска гибнет 56-я бригада ВСУ.
"Пока все радостно носятся с новостями о Крыме, 56-я бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке", — пишет в соцсетях медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.
Она, в частности, указала на проблемы с точностью ударов украинской артиллерии, заявив, что "в случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятие, чем прикрытие".
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.