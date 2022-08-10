Итог взрывов на авиабазе "Саки": украинские "пророссийские" ЛОМы — в топку

За полчаса во вторник, 9 августа, украинские "пророссийские" ЛОМы (лидеры общественного мнения в интернете) разогнали панику среди россиян после взрывов в Новофёдоровке. Вывод на будущее — наступление ВСУ, вездесущая британская разведка и отважные украинские партизаны — это мифы.

Как "Резидент" разогнал версию о ракетных ударах по базе "Саки"

После взрывов в Новофёдоровке на военном аэродроме "Саки" украинский ЛОМ на Telegram-платформе "Резидент" (600 тысяч подписчиков) выдал за полчаса серию заявлений, которые пропагандировали версию о ракетных ударах ВСУ. Информация шла со ссылкой на источник в офисе президента (ОП), якобы имеющий данные от британской разведки:

Наш источник в ОП подтвердил информацию о ракетных ударах по военному аэродрому в Крыму, несмотря на все заявления российских СМИ, что это детонация БК. Наш источник в ОП рассказал, что удар по аэродрому в Крыму был организован совместно с британскими военными и MI-6. Генштаб совместно с MI-6 подготовил стратегию по уничтожению военных аэродромов на территории России, в первую очередь в Крыму. Для реализации операции #Битва_за_Херсон необходимо было решить вопрос с российский авиацией, и сегодня процесс запущен. Подтверждаем информацию коллег, что все топ-чиновники офиса президента/генштаба/СБУ покинули админздания. И ещё через полчаса: MI-6 передали в офис президента и генштаб спутниковые данные по удару по военному аэродрому Новофёдоровки, в которых указано о результативности атаки и уничтоженной авиатехнике.

Информацию тут же "подтвердила" The New York Times, которая со ссылкой на чиновника из минобороны Украины сообщила, что за взрывами на российском аэродроме возле города Саки в оккупированном Крыму стоят ВСУ.

Все российские СМИ в это время застыли в ступоре и в событии разобрались только к вечеру. А в это время украинские ЛОМы постили очереди на Крымском мосту убегающих "от войны" российских туристов.

Украинское общество получило победу

Утром в среду, 10 августа, в "Резиденте" появилась следующая запись:

"Подтверждаем информацию коллег, что ОП вплотную работает с британскими военными, что позволяет эффективно проводить информационные кампании, когда это требуется для смещения акцентов".

А коллеги, кстати, сообщали, что версия о ракетном ударе не подтверждается, но зато "украинское общество на фоне неудач последнего времени получило победу":

"Благодаря грамотной информкампании эффект победы увеличен".

Нет — это не ракеты ВСУ, это "наши партизаны"

Ничуть не смутившись и не извинившись за недостоверные данные от британской разведки, "Резидент" стал разгонять другую версию — о диверсии "партизан".

Появилась запись, что на российской авиабазе "Саки" были уничтожены девять самолётов, согласно сведениям командования воздушных сил ВСУ.

А затем: "Наш источник в ОП рассказал, что удар по военному аэродрому в Новофёдоровке наносили диверсанты, которые находятся в Крыму. В период курортного сезона и большого наплыва туристов легко расположиться в городах или посёлках рядом с военными объектами, что позволяет использовать дроны с небольшим зарядом для нанесения удара по БК".

Подтверждения описанной акции "партизан" нет. Есть короткое видео на секунду, где видно, что горит Су-24, не участвующий в спецоперации. Это говорит от том, что, скорее всего, события сняты на украинском аэродроме и дело происходило весной, потому что дальнейший разворот на видео отрезан.

Взрывная же волна была направлена на посёлок Новофёдоровка, а не на самолёты.

Об этом говорят второе видео и пост Олега Царёва.

Как отмечают крымские власти, число пострадавших при взрывах в Новофёдоровке возросло до 13 человек — из них 12 после оказания помощи отпустили домой. При этом туристы не пострадали, уточнили в минтуризма, пляжи, кафе и пункты проката продолжают работу. Никто из Крыма в панике не бежит, как писал тот же "Резидент.

Что же, если это всё же диверсия, то очень неудачная и кустарная, поскольку не достигла цели. Если халатность, то с ней разберутся.

Меньше верим "пророссийским" украинским ЛОМам

Выводы надо сделать следующие:

меньше доверия якобы пророссийским украинским ЛОМам, которые даже включены в "чёрный список" СБУ как пророссийские;

английская разведка, на данные которой ссылаются в ЛОМах, — выдуманная, как и источники в ОП;

любую нашу оплошность западная и украинская пропаганда умело раздует до огромной "перемоги", поэтому не надо поддаваться панике;

давайте помнить, что русская армия продвигается постоянно в Донбассе, а вооружённые формирования Украины отходят и массово гибнут от ежедневных обстрелов.

В то время, как все обсасывают Новофёдоровку, в районе Соледара и Северска гибнет 56-я бригада ВСУ.

"Пока все радостно носятся с новостями о Крыме, 56-я бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке", — пишет в соцсетях медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.

Она, в частности, указала на проблемы с точностью ударов украинской артиллерии, заявив, что "в случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятие, чем прикрытие".

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