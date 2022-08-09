Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения

Владимир Зеленский напомнил России о принадлежности Крыма на фоне новостей о взрывах на полуострове.

Президент Украины не высказался о причастности ВСУ к взрывам в Крыму. Зеленский заявил, что Крым принадлежит Украине

"Эта российская в….* против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма", — с такими словами лидер Украины обратился к нации.

Зеленский вспомнил о законе о коренных народах Украины, к которым отнесены крымские татары, крымчаки и караимы. Руководству РФ этот закон не понравился, так как в перечислениях отсутствуют русские.

"Готовим новые решения по защите и помощи в реализации прав коренных народов Украины. Готовим и программы экономического обновления нашего Крыма после его освобождения", — сказал президент Незалежной.

Ранее вице-премьер Украины назвал взрывы в Новофедоровке — напоминанием о том, чей Крым.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.