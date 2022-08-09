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Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки

Происшествия

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что причиной взрывов на территории военного аэродрома "Саки" в районе Новофёдоровки стали "диверсия и головотяпство".

Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки

"На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство", — написала главред в Telegram.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в районе населённого пункта Новофёдоровка прогремели несколько взрывов. Известно, что именно там находятся воинская часть и военный аэродром "Саки". На место происшествия выехал глава республики Сергей Аксёнов.

По официальным данным Минобороны РФ, инцидент произошёл в 15:20. Причиной взрывов стала детонация авиационных боеприпасов на на территории аэродрома "Саки". Пострадавших нет, а находящиеся на аэродроме самолёты и вертолёты не получили повреждений, отметили в оборонном ведомстве.

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Автор: Игорь Рябов
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