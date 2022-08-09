В Крыму недалеко от военного аэродрома в Новофёдоровке раздались взрывы

В крымский пабликах сообщают о двух прилётах а районе военного аэродрома в Новофёдоровке.

В Сети распространяются видео из Крыма, на которых видны задымления. Следы от взрыва видны даже с пляжа курорта Евпатория.

Крымчане пишут, что первый взрыв раздался около 15 часов по местному времени. За ним последовало ещё несколько громких ударов.

Высказываются предположения о том, что удар пришёлся по военному аэродрому. Официальных подтверждений сообщениям нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносит удары по Херсонской области.