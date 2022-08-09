В крымский пабликах сообщают о двух прилётах а районе военного аэродрома в Новофёдоровке.
В Сети распространяются видео из Крыма, на которых видны задымления. Следы от взрыва видны даже с пляжа курорта Евпатория.
Крымчане пишут, что первый взрыв раздался около 15 часов по местному времени. За ним последовало ещё несколько громких ударов.
Высказываются предположения о том, что удар пришёлся по военному аэродрому. Официальных подтверждений сообщениям нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ наносит удары по Херсонской области.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.