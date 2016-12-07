В Германии сформировался культ личности Меркель

Ангела Меркель на съезде ХДС в Эссене в девятый раз избрана председателем партии и получила мандат баллотироваться на должность канцлера — в четвертый раз. Под 12-минутные аплодисменты канцлер сказала, что "Германия должна запретить паранджу везде, где это юридически возможно", и что она не допустит верховенства законов шариата. Неужели дело зашло так далеко? Справится ли канцлер не с паранджой, а с гораздо более серьезными проблемами?

Меркель уничтожила всех ярких оппонентов

"Мы не желаем создания параллельных обществ в Германии, и где они есть, с этим надо что-то делать", — добавила Меркель. Заметим, голосование было безальтернативным — других кандидатов на должность председателя партии предложено не было. И почему по этому поводу не наблюдается либерального воя про безальтернативные выборы, что "это не демократия", "власть не сменяема" и т.д.? Не кажется ли также читателю, что Меркель, дай Бог ей здоровья, еще энное количество лет готова сидеть в кресле канцлера, критикуя Россию за тоталитаризм? А уж 12-минутные аплодисменты — это что-то близкое к видеороликам из Северной Кореи, над которыми весь мир смеется. Тем не менее… живут же немцы как-то.

"Главная проблема в том, что у Германии нет таких ярких личностей, которые сейчас могут конкурировать с ней, и это, наверное, проблема не только Христианско-демократической партии, это проблема вообще политической жизни Германии", - сказал Правде.Ру Ульрих Хайден, немецкий журналист и писатель. По его мнению, "при внешней дисциплине Меркель не хватает новых идей для борьбы за очень сложные выборы, которые будут в следующем году". Способ убрать ярких оппонентов у Меркель простой — дать им место во властных структурах. Например, социал-демократ Штайнмайер с ее подачи стал кандидатом в президенты. Других она убирает демонизацией в СМИ, например, лидера партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри.

Меркель сделала разворот от ислама

Сама постановка вопроса — о запрете паранджи и верховенства светских законов над шариатом - удивительна в стране с христианскими корнями. Вероятно, в Германии сформировались многочисленные мусульманские гетто, которые Меркель тактично называет "параллельными обществами". И вдвойне удивительно озарение канцлера, что ситуацию надо менять, ведь совсем недавно она говорила, что ислам является частью Германии. "Мы должны быть в этом вопросе абсолютно открытыми и сказать: да, это часть нас самих", — подчеркнула Ангела Меркель в 2012 году после протестов по поводу фильма "Невинность мусульман".

С тех пор, однако, многое изменилось. Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности". Как ответ этому по улицам городов замаршировали факельные шествия неонацистов, поднялось движение ПЕГИДА (его объявили исламофобским), перестали молчать и многие политики. На востоке страны на местных выборах ХДС с треском провалилась в пользу евроскептика — партии "Альтернатива для Германии".

Поэтому Меркель в предвыборный год начала нивелировать свою политику толерантности к беженцам: "Мы справимся". Кроме упомянутых позиций, она пообещала на съезде, что приток мигрантов 2015 года больше "не повторится". Надо сказать, что для этого ей придется идти на уступки рассерженному Эрдогану по безвизовому режиму с Турцией, иначе он откроет ворота своих лагерей, а это три миллиона человек. Что же касается запрета паранджи, то здесь канцлер рискует нарваться на критику правозащитников и иски в суд, как было во Франции в случае с запретом буркини.

А что под верхушкой айсберга?

Но главная проблема в другом — множество немцев теряют всякую уверенность в будущем своей страны. Они недовольны приоритетом мигрантов при получении социальной помощи, крова, образования, медобслуживания. Немцы боятся потерять свои рабочие места, опасаются роста сексуального насилия, наркотрафика, воровства. Например, в пригороде Гамбурга закрылся находившийся рядом с лагерем беженцев магазин "Альди", так как от воровства магазин понес большие убытки. Большой резонанс получило открытое письмо сирийца, опубликованное в октябре 2016 года в газете Der Freitag: "Если ваша Германия вам не нравится, зачем вы здесь живете? Почему не уезжаете в другую страну? Если это ваша страна, дорогие разгневанные бюргеры, тогда ведите себя нормально. Иначе покидайте Германию и ищите себе новый дом. Поезжайте в Америку, к Дональду Трампу, вы ему понравитесь. Вы нас достали!"

Не меньшую полемику вызвало письмо в Tageszeitung 14 октября Анны, матери двоих детей, мэру Мюнхена. Анна писала о своем решении вывезти семью из города в связи с поведением мигрантов. Анна с удивлением узнала, что ее ребенку нельзя давать с собой в школу бутерброды со свининой, так как это оскорбляет чувства мусульманских школьников. Дама с ужасом рассказала, что ей не удалось поговорить на немецком языке на "завтраке, который мои соседки устроили на деньги городской казны". Если мигранты чувствуют, что они в наших городах должны придерживаться своей культуры и образа жизни, то лучшее для них — это вернуться домой, пишут немцы в комментариях.

Как Меркель будет бороться с этим противостоянием? Поможет ли словесная эквилибристика сохранить власть? "Выборы 2017 года будут более трудным, чем любые выборы до того, по крайней мере, после воссоединения Германии", — сказала канцлер на съезде, ссылаясь на "сильную поляризацию нашего общества."

Меркель: Мир сошел с рельсов, но я буду с вами до конца

На съезде Меркель критически отозвалась об операции России в Сирии, заметив, что никто в Германии не поддерживает бомбардировки Алеппо. Десятки тысяч здесь сплотились против американо-европейского договора о свободной торговле, в то время как "ни один человек" не выступил против трагедии в Алеппо, сказала канцлер. "Это предвыборный популизм. И совсем разные темы, — прокомментировал это заявление "Правде.Ру" Ульрих Хайден. — Все немцы в шоке от того, что происходит в Алеппо, что мирные люди умирают там. Если люди не выходят на улицу, это значит, что они не знают, что делать, они не верят правительству".

"То, что Меркель в четвертый раз будет канцлером, — это очень плохой признак для нашей демократии, — продолжил свой комментарий Pravda.Ru Ульрих Хайден. — У нас в Германии очень много социальных проблем и недоверия к ее политике, потому что она не производит впечатление сильного человека, сильного политика. И если она говорит на съезде о том, что мир рушится, то она дает людям сигнал: "Все, плохо, но у меня есть стабильность, лучше голосуйте за меня, чем за какого-нибудь правого или левого радикала".

По мнению эксперта Pravda.Ru, Меркель делает вид, что она может продолжать прежнюю политику, но этот подход никого реально не убеждает. "Может быть, главный ее плюс — это нестабильность в мире, появление Трампа и дискуссия о том, какую новую роль будет играть НАТО. Эти новые вопросы играют на руку Меркель, потому что она дает ощущение стабильности. Но ее нет. Никто не верит, что она закроет границу для беженцев. И как будет на самом деле, никто не знает. Она может поменять мнение в любой момент", — сказал Pravda.Ru Ульрих Хайден.