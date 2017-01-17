Сирию спасет новый тройственный союз?

Астана - конечный пункт сирийского конфликта?

В Астане идет подготовка к началу мирных переговоров по Сирии. Мирные переговоры начнутся уже 23 января в столице Казахстана, на которых Турция, Иран и Россия выступят в качестве гарантов. Россия, Турция и Иран выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии и не видят военного решения проблемы. "У нас общее мнение, прежде всего заключающееся в том, что необходимо в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность, единство Сирии", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как будет устроена послевоенная Сирия? Будет ли образовано государство Курдистан? Как и кто будет восстанавливать Сирию? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

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— В прошлом наши страны часто враждовали и вели войны, последствия которых ощущаются до сих пор. В период холодной войны Турция была ключевым членом НАТО, Иран поддерживал афганских боевиков, боровшихся против СССР, а СССР поддерживал Ирак в его борьбе против Ирана.

Сегодня у Турции существует страх перед "шиитским полумесяцем" во главе с Ираном, а Россия опасается метаний президента Реджепа Эрдогана. Он вооружал и поддерживал сирийскую вооруженную оппозицию. Про Иран же западные источники говорят, что Хасан Роухани пошел на договоренности под давлением Владимира Путина. Являются ли наши страны естественными союзниками? Какие интересы сегодня объединяют этот "тройственный союз"?

— Действительно, правильно подмечено, что это старые антагонисты, особенно Турция и Иран, столетиями они всегда были противниками. Собственно, и Российская империя воевала периодически то с Турцией, то с Ираном. Но в последние десятки лет с Ираном у нас никаких подобных мероприятий не проводилось.

В Афганистане Иран поддерживал одну из группировок на западе страны, в пограничных провинциях, там, где проживают шииты. Это была восьмая группировка моджахедов, а остальные семь были суннитские. И это единственное, в чем иранцы принимали участие. При этом активно они не действовали против советских войск тогда. Они отстаивали свои территории, свои идеи. Сейчас у них свои пограничные проблемы с Афганистаном, с тем же Пакистаном.

В Турции было светское государство до появления там Реджепа Эрдогана. Он в союзе с Фетхуллахом Гюленом постепенно начал переводить страну на рельсы исламизма, просвещенного, современного. В какой-то степени они себя сравнивали с Христианским социальным союзом — Христианской демократической партией Германии.

Они старались походить на них, оставаясь в рамках светского государства, вернуть религию в жизнь, быт и общество, даже в политику. Это им удалось. Но на последнем этапе начались разногласия внутри самого лагеря исламистов — между Фетхуллахом Гюленом и Реджепом Эрдоганом.

Борьба против светского государства продолжилась борьбой между этими двумя направлениями внутри самой турецкой элиты. У турок в рамках идейной платформы современного исламизма свои очень сложные процессы.

Но во всяком случае, это не такой жесткий тип ислама, как ваххабиты в Саудовской Аравии или современное поколение салафитов, разбросанных по разным странам, в том числе у нас. Иранцы еще менее воинственно настроены по отношению к немусульманам, чем турки.

— Но между собой им всегда трудно было договориться и вдруг все же договорились. Все устали от войны, появились общие угрозы и цели?

— В общем-то, вошли в тупик все эти отношения, и вопрос урегулирования стал ребром. Турки не могут справиться с партизанской войной со стороны Курдской рабочей партии. Война идет с 1984 года, более 70 тысяч убитых уже в этой войне. Об этом мало знают, но это факт.

Постоянно идут нападения на турецкие вооруженные силы, жандармерию, полицию. Штатских Курдская рабочая партия затрагивает только тех, кто активно сотрудничает с властью. Были покушения и уничтожения таких коллаборационистов, но не более. Против мирных людей они не вели никаких военных действий.

Но в последнее временя появились некие "Соколы свободного Курдистана". Это чисто турецкое явление, группа, которая откололась от Курдской рабочей партии. Они действуют часто просто провокационно, потому что Абдулла Оджалан, который находится в тюрьме Имралы на территории Турции, был готов и к переговорам, и к тому, чтобы прекратить военные действия, что и было сделано.

Перемирие сорвал Реджеп Эрдоган своими действиями, в том числе против Курдской рабочей партии. Она обвинила правительственные силы, разведку в частности, в тех взрывах, которые произошли в Турецком Курдистане, и война возобновилась, причем очень жестокая.

На сей раз уже артиллерия турецкой армии обстреливала даже курдские города на турецкой территории, не в Сирии, не в Ираке, что было обычно всегда. Когда надо было действовать против курдов, какие бы ни были противоречия между Турцией и Ираном, они всегда договаривались.

А сейчас ситуация поменялась для них драматически. Решить в свою пользу вопрос в той же Сирии оказалось для турок невозможно. Они по-прежнему считают своими главными врагами там не ИГИЛ, а прежде всего курдов — отряды народной самообороны, Демократическую партию и т.д.

Действительно, у сирийских курдов левое направление господствует, и для них Абдулла Оджалан — уважаемый лидер, хотя он как бы турецкий курд. В общем-то, было и переселение — значительная часть курдов бежала из Турции и поселилась на сирийской территории.

— Возможно, Эрдогану пообещали, что сирийские курды не будут стремиться даже к образованию автономии, и поэтому он пошел навстречу и снял свое требование об отставке Асада. Правильно?

— Ну, он его как бы формально снял, но периодически к этому вопросу возвращается и удержать свой язык, так сказать, далеко не всегда в состоянии. На некоторых митингах он уже опять возвращался к старой риторике против Асада. Хотя, в общем-то, до ссоры они дружили семьями, даже вместе отдыхали, все было нормально.

Тем более, было, за что благодарить. Ведь сирийцы сняли свои претензии по поводу того, что сейчас называется Искендеруном, а было Александреттой до 1939 года, когда эту территорию турки присоединили, организовав там подставной референдум. До недавнего времени сирийцы не забывали об этом, а тут вроде бы урегулировали. Это был очень важный шаг во взаимоотношениях.

— Что вы думаете о подходе к сирийской и всей ближневосточной проблеме новой американской администрации Трампа?

— Каких-то четких позиций по сирийскому конфликту и урегулированию он не высказывал. Ему надо в этом разобраться, это человек иного плана. Он подходить будет, наверное, с позиций своего понимания действий в мире: выгодно — не выгодно, можно договориться — нельзя договориться, что с этого будет и т.д. В общем-то, это типичный западный подход. По крайней мере, это разумный подход. А от Обамы было только сплошное вредительство.

— А нам-то какая от всего этого польза будет?

— Нам польза в том, что мы хотим иметь спокойные границы по всем своим рубежам. Это серьезно для нас. Потому что подобные конфликты, конечно, не дают нам развиваться так, как хотелось бы, и не отвлекать свои силы на урегулирование тех или иных конфликтов.

Если бы США не спровоцировали это безобразие на Украине, не поддержали переворот, мы были бы в гораздо более спокойной обстановке, но ведь сделали они это. И если бы они не спровоцировали арабские революции, обучая интернет-лидеров постоянно - то же самое.

Ну, обучили, а толку-то?.. Интернет-лидеры хороши в интернете, а на площадях нужны площадные ораторы, там другая стадия и ступень развития общества, поэтому интернет-лидеры там все везде проиграли, нигде они не взяли верх. Победить могла только реальная организованная сила. Самая организованная сила была "Братья-мусульмане" по всем практически арабским странам. Вот сами же и получили. Нельзя было ожидать другого…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев