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Автор Олег Артюков

Единый кандидат оппозиции и проклятие двух процентов

Политика » Выборы

Тема единого кандидата от оппозиции на выборах президента какое-то время будет актуальной. Это вовсе не означает, что реализуемой. Но для определенного рода "рокировочек" и "многоходовочек" вполне сгодится. Ведь президентская кампания для некоторых ее потенциальных участников вполне соответствует поговорке, что победа — не главное.

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В минувшее воскресенье блогер Алексей Навальный выступил с инициативой проведения предварительного голосования по отбору кандидата от оппозиции. Причем речь идет как о непарламентской, так и парламентской оппозиции. При этом он заверил, что если проиграет праймериз, то поддержит победителя, кем бы он ни был. Хотя сам в своей победе не сомневается. Одновременно полагая, что его личное участие в такого рода праймериз было бы фантастикой.

После условного приговора по делу "Кировлеса", вынесенного на прошлой неделе, блогер заявил, что по-прежнему намерен участвовать в президентской кампании. Теперь это вопрос политического выживания, для чего постоянно необходимо напоминать о собственной персоне. Предварительное голосование этому вполне соответствует.

Но какой от этого прок остальным потенциальным участникам? Захотят ли ЛДПР, коммунисты, да даже "Яблоко" участвовать в поддержании блогера на плаву? Что они от этого выиграют? И насколько вообще жизнеспособна идея объединения людей с совершенно разными идеологическими платформами?

Ответ один — совершенно никакой перспективы. Причем выводы можно было бы сделать из недавней истории самих оппозиционеров. Вот хотя бы пара примеров из недавнего политического прошлого.

Координационный совет оппозиции, созданный осенью 2012 года, был призван объединить весь спектр российской оппозиции — от ульраправых до ультралевых. Казалось, идея имеет шансы на успех, учитывая недавние массовые протестные акции. Но началось все со скандалов с голосованием на выборах в совет с взаимными обвинениями в подтасовках. Не говоря уж о количестве проголосовавших, которое никоим образом никак не соответствовало заявленным целям совета на широкое представительство людей с оппозиционными взглядами. А закончилось все бесславным развалом спустя год.

Еще один пример прошлогодний — праймериз по отбору кандидатов в депутаты от партии "Парнас". Голосование завершилось скандально, его попросту свернули, объяснив произошедшее сначала техническими причинами, а потом, как водится, "происками властей".

Но еще большим сюрпризом для демократической оппозиции оказалось уверенное лидерство в предварительном голосовании националиста Вячеслава Мальцева. Гипотетически, если бы голосование не было свернуто, Мальцев мог рассчитывать на уверенную победу в праймериз либеральной партии. В конечном итоге, этот скандал завершился в декабре прошлого года, когда "Парнас" покинули несколько десятков человек — причем как из федерального политсовета, так и региональных руководителей.

Исходя из этого о каком едином кандидате от оппозиции может идти речь? Выиграет их "не тот" кандидат (в смысле, любой, чье имя начинается не на "А", а фамилия не на "Н") — и что тогда?

Член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин, давший интервью "Правде.Ру", считает, что Алексей Навальный не откажется от попыток участия в президентской кампании. И праймериз для него в данном случае политический инструмент.

Если же дело все же дойдет до предварительного голосования, то, считает политолог, ставка будет сделана на аудиторию в Интернете. Как это было и раньше. Хотя, не исключил Зудин, возможно, и будут сделаны какие-то выводы из предыдущих аналогичных кампаний.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин напоминает о еще одной особенности инициатора праймериз.

"Навальному верить нельзя, он обещает поддержать победителя, но если победитель ему не нравится, он его не поддерживает. Это уже неоднократно случалось в его политической карьере. Думаю, что адресаты, к которым обращался Навальный, прекрасно осведомлены об этой его особенности и ему никто и не поверил", — сказал политолог "Правде.Ру".

Саму идею предварительного голосования даже среди либеральной оппозиции он считает сомнительной.

"Среди так называемой несистемной оппозиции существует определенное представление, что они пойдут на президентские выборы отдельными колоннами — кто-то за Касьяновым, кто-то за Явлинским, кто-то за Навальным, кто-то еще за кем-то. Очевидно, любые попытки создать хотя бы какое-то подобие демократической коалиции регулярно проваливаются еще на этапе создания", — сказал "Правде.Ру" эксперт.

В этом смысле ожидать каких-то изменений не приходится, полагает политолог.

"Не думаю, будто что-то изменилось волшебным образом на этом участке политического поля, что позволит им консолидироваться, выдвинуть единого кандидата и т. д. Они прекрасно понимают, что даже единый кандидат вряд ли выберется из проклятых для них двух процентов, за пределы этой статистической погрешности", — заключил свое интервью "Правде.Ру" Алексей Мухин.

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