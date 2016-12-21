СМИ: Суперэсминец Zumwalt - настоящая катастрофа для США

"Пустой тратой денег" оказался эсминец Zumwalt, собственно, как и многие другие образцы перспективных вооружений США, считает Майк Фреденбург, обозреватель американского издания National Review.

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К такому выводу автор статьи пришел на основании некоторых данных, находящихся в открытом доступе. К примеру, если первоначальная стоимость проекта перспективного эсминца составляла 1,3 миллиарда долларов, при том, что расходы на запланированную партию из 32 кораблей не должны были превысить 40 миллиардов, то уже в 2006 году Счетная палата США обратила внимание Конгресса на то, что цена опытного экземпляра внезапно поднялась до 3 миллиардов.

Но и этого оказалось недостаточно. Так, третий по счету Zumwalt , недавно заглохший в Панамском канале, обошелся американскому бюджету в 4,2 миллиарда долларов. При этом за следующую модель граждане США заплатят уже 7 миллиардов.

Даже спущенным на воду кораблям, считает Фреденбург, "угрожает многомиллионный апгрейд". Автор приводит недавнее высказывание одного из представителей американских ВМС: "На совершенствование эсминца уйдет еще много времени, а для боевого применения он будет пригоден лишь в отдаленном будущем". Такие перспективы не могут не вызвать возмущения.

"Было очень неловко наблюдать за тем, как наш "чудо-корабль" заглох в Панамском канале и не мог сдвинуться с места", - пишет обозреватель. При этом, как полагает Фреденберг, катастрофическая ситуация с качеством инженерных решений накладывается на абсолютно безответственное отношение к бюджетным дотациям.

По его мнению, за огромные расходы на эти разработки ответственности никто не несет, при этом корпорации, занимающиеся разработкой эсминца, продолжают получать миллиарды долларов, "несмотря на отставание от плана и низкое качество конечного продукта". Однако Америка "продолжает платить, хотя все указывает на то, что проект обернулся провалом".

Подобная ситуация, по убеждению автора, свойственна американской оборонной индустрии в целом. Дорогостоящие истребители пятого поколения F-35 и F-22, проект улучшенной десантно-штурмовой машины, перспективные боевые корабли прибрежной зоны - вся эта техника ещё никак не зарекомендовала себя в реальных боевых условиях, однако именно на такие образцы "супероружия" уходит значительная часть американского оборонного бюджета.

Автор статьи называет Zumwalt "настоящим бедствием". свое утверждение Фреденберг подкрепляет мнением военных экспертов, которые считают, что ни одна из заявленных инженерных особенностей Zumwalt не нашла реального воплощения, а корабли, уже находящиеся на вооружении американских ВМС, с не меньшим успехом могут выполнять те специфические задачи, для которых предназначался "чудо-эсминец".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, представителям ВМС США недавно пришлось отвечать на неприятные вопросы о том, почему стоимость программы по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship) выросла с 220 до 470 миллионов долларов за единицу. Кроме того, на слушаниях комитета Палаты представителей США по вооружённым силам представители ВМС назвали причины поломок, преследующих построенные по этой программе корабли.

По словам вице-адмирала Томаса Роудена, последняя поломка корабля этого типа USS Montgomery ("Монтгомери") в Панамском канале 29 октября случилась из-за того, что местный технический персонал не соблюдал предоставленные американской стороной инструкции, разработанные после того, как в 2014 году другой корабль, USS Coronado, также получил повреждения при прохождении узкого Панамского канала.

Корабли Freedom и Fort Worth стали жертвой некомпетентности членов экипажа. Инцидент с Fort Worth стал одним из самых крупных, что произошли с судами типа LCS - корабль был выведен из строя на 184 дня, а стоимость ремонта составила 5,6 миллиона долларов. Как сообщил Роуден, неправильная эксплуатация смазочной системы двигателя привела к выходу из строя 3 подшипников из 5.

Не так давно Milwaukee, новейший боевой корабль США, сломался в открытом море, и был отбуксирован за 40 морских миль для проверки специалистами военной базы США Литл-Крик при помощи спасательного судна Grapple. Поломка на борту случилась во время перехода из Галифакс в Канаде, в Майпорт в штате Флорида. Первоначальная причина поломки - скопление мусора в масляной системе.

Кстати, утверждается, что американский ракетный эсминец USS Zumwalt и высокотехнологичный эсминец британского Королевского военно-морского флота HMS Дункан превратились в "бесполезные жестянки"... благодаря Китаю.

Корабли вывели из строя микрочипы китайского производства. Они были установлены на борту эсминцев. Военные эксперты сейчас ломают голову, как это могло произойти.