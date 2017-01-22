"Пора расстаться с иллюзиями насчет санкций": Главное из речи Медведева на съезде "Единой России"

Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия по праву называется правящей.

"Сегодня именно на "Единой России" лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения", — сказал Медведев, выступая перед участниками XVI съезда "Единой России" в Москве.

По его мнению, "это значит: наша партия — не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения — правящая партия, главный политический ресурс президента".

Председатель партии подчеркнул, что она несет большую ответственность за все решения, принимаемые в стране, поскольку люди, голосующие за партию на выборах, уверены, что партия защитит их интересы.

"Единая Россия" начала меняться первой. Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Мы оптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили формат общения "Единой России" с избирателями. И все это для того, чтобы отвечать тем требованиям, которые предъявляют наши люди. Надо признаться, что, конечно, и за нами потянулись и другие партии", — цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил — результаты избирательных кампаний доказали, что "Единая Россия" смогла сохранить свое лидерство. Победу партии на выборах в Госдуму в 2016 году Дмитрий Медведев назвал бесспорной.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали не чиновники, не политики — люди, граждане нашей страны, которые по сути доверили нам страну, потому что они знают, что "Единая Россия" защитит их. И сегодня именно на "Единой России" лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. А это значит, что наша партия — это не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения, это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны", — добавил он.

Председатель партии предложил ежегодно обсуждать ход выполнения программы партии.

"Предлагаю проводить такое обсуждение как минимум раз в год. Так мы сможем оценить, насколько эффективно выполняется программа, и, если нужно, вносить необходимые корректировки", — сказал Дмитрий Медведев.

Говоря об экономической ситуации, премьер-министр подчеркнул, что российская экономика должна быть устойчивой к колебаниям и предсказуемой с точки зрения правил игры для бизнеса.

"Надо защитить экономику от резких колебаний, обеспечить предсказуемость правил игры и базовых экономических показателей для бизнеса", — сказал он.

Медведев предложил для снижения административной нагрузки на бизнес заменить все проверки предпринимателей, которые проводят разные ведомства, на одну комплексную, которая будет проводиться один раз в три года.

Медведев напомнил, что меры, которые уже приняло правительство, позволили сократить инфляцию в прошлом году до 5,4 процентов. "В ближайшее время мы намерены снизить ее до 4 процентов в год", — заявил премьер.

Кроме того, по словам председателя партии, при поддержке "Единой России" кабмин принял целый ряд мер, чтобы обеспечить устойчивость региональных и местных бюджетов.

К примеру, правительство заложило в федеральный бюджет ресурсы на бюджетные кредиты в объеме до 200 млрд рублей, а также на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов — 614 млрд рублей, что на сто миллиардов больше, чем в прошлом году. Также на законодательном уровне были созданы дополнительные стимулы для того, чтобы регионы зарабатывали сами, цитирует выступление председателя "Единой России" ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил также необходимость помощи социально ориентированным НКО в приобретении ими нового статуса — "исполнитель общественно полезных услуг".

Он напомнил, что Госдума VII созыва за свою первую сессию приняла ряд социально значимых законов, в том числе и те, которые привлекают социально ориентированные некоммерческие организации к рынку соцуслуг.

Председатель партии подчеркнул, что "Единая Россия" и дальше будет работать со всеми, кто к ней обращается, постарается помочь каждому вне зависимости от того, за кого человек голосовал.

"Мы и дальше будем работать со всеми, кто к нам обращается. Постараемся помочь каждому — вне зависимости от того, за кого этот человек голосовал… "Единая Россия" — это партия дела", — сказал Медведев.

Он добавил, что за пять лет в партию поступило более трех миллионов обращений, из которых 2 миллиона 600 тысяч человек пришли лично.

"Ни одна из таких просьб не остается без ответа", — сказал Медведев, добавив, что партия также включает такие предложения в повестку свей работы.

Председатель партии затронул также тему кампании по выборам президента России, отметив, что многие идеологические противники "Единой России" используют для ее начала осенние выборы в 2017 году.

Медведев считает, что единороссы не должны поддаваться на провокации и ввязываться в интриги, партия должна действовать в рамках законодательства о выборах.

"Десятого сентября более чем в 30 регионах состоятся выборы. Кампания будет трудной. Ведь это последние выборы перед избранием президента, и многие наши идеологические противники воспользуются этим, чтобы фактически досрочно начать президентскую кампанию", — заявил Медведев.

"Наша партия не должна поддаваться на провокации, ввязываться в политические интриги, а действовать строго в рамках избирательного законодательства", — сказал он.

Медведев добавил, что "Единая Россия" должна продолжить работу над обозначенными ранее задачами, выполнять заявленное в программе партии.

Председатель партии призвал не ориентироваться на результаты выборов в других странах, и расстаться с иллюзиями, что антироссийские санкции будут отменены.

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы", — сказал Медведев.

Он добавил, что не стоит надеяться "на приход новых руководителей иностранных (государств)".

По словам Медведева, в этой связи российские аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию. "Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами", — сказал премьер-министр.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", XVI съезд "Единой России" начал работу 21 января в Москве. В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции "Единая Россия", главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений "Единой России", 278 — центральных органов партии.