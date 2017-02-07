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Кинематографисты России вступились за "Матильду"

Культура

Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России опубликовал открытое письмо в защиту фильма Алексея Учителя "Матильда". В сообщении говорится, что культура не должна "попасть под пресс новой цензуры".

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Алексей Учитель, фото: Вконтакте, страница Алексея Учителя

Письмо подписали режиссеры Андрей Прошкин, Павел Лунгин, Борис Хлебников, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина, Алексей Попогребский и другие, передает РИА Новости.

"Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена", — отмечается в письме.

Напомним, в конце января стало известно, что в Общественный совет при Минкультуры РФ поступило около 20 тысяч подписей против фильма Алексея Учителя "Матильда".

Ситуацию вокруг фильма сегодня прокомментировал режиссер Павел Лунгин. По его словам, недопустимо, чтобы мнение необразованных людей влияло на процесс создания фильмов. Как отметил Павел Лунгин в интервью радиостанции "Говорит Москва", ситуация с кинокартиной Алексея Учителя показывает, что "цензура спущена вниз".

"Самые непродвинутые, непросвещенные, тёмные слои населения могут могут учить художников, говорить, что мы хотим так, эдак. Это недопустимое положение. Мне кажется, если сейчас оставить в покое, позволить так травить нашего товарища, мы навсегда потеряем какую-то чистоту, смелость, возможность говорить то, что мы думаем и хотим", — сказал он.

Фильм должен выйти в прокат 25 октября 2017 года, в дни 100-летия Октябрьской революции.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Но, по словам режиссера фильма, в "Матильде", которая еще не вышла на экраны, нет ничего оскорбительного, прокуратура уже проводила проверку и не нашла ничего противоречащего закону.

В конце прошлого года в РПЦ раскритиковали создателей фильма "Матильда" об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, на что продюсер картины ответил, что странно обсуждать ленту, которую еще никто не видел.

Между тем сегодня в Кремле призвали посмотреть "Матильду", прежде чем комментировать. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не хотели бы занимать какую-либо сторону в дискуссии вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" и не считают правильным что-то говорить о картине, которую еще не видели.

Песков также предложил тем, кто хочет высказаться по поводу фильма, сначала его посмотреть, а уже потом обменяться мнениями с его авторами и министерством культуры.

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