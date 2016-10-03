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Все фигуранты дела Немцова не признают свою вину

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Все фигуранты дела об убийстве политика Бориса Немцова отрицают свою причастность к преступлению.

Все фигуранты дела Немцова не признают свою вину
Заур Дадаев. Фото: АР

Как сообщает корреспондент RT и зала суда, 3 октября на открывшемся в Москве процессе после оглашения обвинительного заключения все подсудимые заявили, что они невиновны.

Отметим, ранее ТАСС писало, что оружие убийства политика, найти так и не удалось. "Оружие, из которого был застрелен Немцов, найдено не было", — сказала прокурор Мария Семененко.

Из обвинительного заключения следует, что приобрел оружие предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов, который далее передал пистолет Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву. Мария Семененко также отметила, что обвиняемые получили за убийство политика не менее 15 миллионов рублей.

По данным прокурора, Немцов был убит четырьмя выстрелами. "Дадаев произвел три выстрела, увидел, что тот (Немцов) начал подниматься, и произвел еще три выстрела. От четырех ранений Немцов скончался. Было три сквозных и два слепых ранения", — сообщила Семененко.

В то же время представители семьи Бориса Немцова считают дело о его убийстве нераскрытым, так как расследование проведено неэффективно. "Необходимо установить заказчиков. Расследование не является эффективным и всесторонним. Не установлен мотив преступления", — заявила адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, организатор и заказчик преступления до сих пор не задержаны. А реальный мотив и цель убийства политика не установлены.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались пять предполагаемых исполнителей преступления: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления.

Предполагаемым заказчиком и организатором убийства следствие считает бывшего офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, который находится в международном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение.

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Темы суд убийство Борис Немцов
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