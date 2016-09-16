15 сентября на станции "Нахимовский проспект" Серпуховско-Тимирязевской линии работнику метро резко стало плохо. Мужчина потерял сознание прямо на станции подземки. Коллеги вызвали скорую помощь, однако на момент прибытия медиков 38-летний мужчина уже скончался.
Как сообщает Лайф, умершим оказался механик-электромонтёр метро Андрей В., занимающийся ремонтом осветительных приборов на станции.
"Предварительной причиной смерти стала передозировка наркотиками. В документах о констатации смерти указано осторожное "другие причины"", — рассказал источник в медицинских кругах.
В ходе экспертизы, будет выяснена точная причина смерти и вид наркотических веществ. Родственники умершего подтвердили полиции, что мужчина был наркоманом.
Ранее электромонтёр уже привлекался к уголовной и административной ответственности, а его квартира состояла на учёте как место, где производился сбыт наркотических веществ.
Напомним, в августе 2016 года сотрудники полиции в московском метрополитене изъяли у пассажира около 150 граммов наркотиков. Как сообщал "Росбалт" на станции метро "Кантемировская" при проведении досмотровых мероприятий стражи порядка обнаружили и изъяли у 40-летнего москвича целлофановый пакет с наркотиками, которые предназначались для последующего сбыта. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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