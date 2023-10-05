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Редакция Правда.Ру

Как познакомить взрослую собаку со щенком

3:55
Зоосфера

Введение нового щенка в дом — это волнительное событие для хозяина, а для взрослой собаки оно может стать стрессом.

Как познакомить взрослую собаку со щенком
Фото: brl.mk.ru

Важно внимательно рассмотреть взаимодействие между питомцами. Отметим пять шагов к тому, как постепенно познакомить щенка и взрослую собаку.

Шаг 1: Создание пространства

Предоставление как щенку, так и взрослой собаке своего собственного пространства перед их знакомством способствует созданию позитивных отношений в будущем. Важно не торопиться с интродукцией и вмешательством между собаками. Часто полезно размещать собак и щенков отдельно на несколько дней или даже недель. Использование дверей, клеток и других перегородок помогает им привыкнуть к аромату, виду и звукам друг друга без прямого контакта. Это делает будущее взаимодействие более расслабленным и лишено стресса, способствуя лучшим отношениям между ними.

Шаг 2: Знакомство в нейтральной обстановке

Скорость интродукции зависит от характера взрослой собаки. Знакомство может происходить в первый день приезда щенка, но если у собаки возрастные проблемы, проблемы с здоровьем или поведением, может потребоваться подождать несколько дней или даже недель, прежде чем позволить им контактировать напрямую.

Цель — дать им приспособиться к присутствию друг друга перед началом активного взаимодействия. Первые встречи лучше проводить в нейтральной зоне вне дома, чтобы уменьшить риск стресса или конфликтов.

Стоит начать с параллельных прогулок, где каждая собака будет на поводке у своего владельца, чтобы все привыкли к близости друг друга. Когда встреча на нейтральной территории пройдет успешно, можно постепенно давать им проводить время вместе внутри и во дворе.

Шаг 3: Признаки стресса

После встречи животных нужно следить за их поведением, замечать признаки стресса или дискомфорта.

Чтобы снизить стресс при контакте между собаками, рекомендуется убрать ценные еду, жевательные кости и игрушки из зоны их контакта, особенно если старшая собака склонна к агрессивной защите ресурсов.

Если контакт между собаками начинает выглядеть напряженно или одна из собак проявляет беспокойство, нужно немедленно развести их, чтобы дать им расслабиться.

 Собакам нужно время, чтобы привыкнуть к запаху друг друга.

Шаг 4: Управление взаимодействием

Если нет возможности постоянно следить за собаками во время их встреч, лучше держать их отдельно, контролировать длительность игр и уровень активности. Не позволять щенку беспокоить или досаждать взрослой собаке, особенно когда та спит или ест. Важно, чтобы старшей собаке не приходилось "воспитывать" или "наказывать" щенка. Следует помогать щенку научиться правильным способам взаимодействия.

Шаг 5: Постепенное знакомство

Лучше всего давать старшей собаке и щенку медленно и систематически узнавать друг друга. Это поможет укрепить доверие между ними. Главная цель — создать нейтральное взаимодействие, и это может потребовать времени. Использование различных стратегий, таких как детские ворота, помогает сделать дом менее напряженным, если собаки испытывают стресс во время контакта.

Интеграция щенка может быть сложной, особенно если у старшей собаки есть проблемы со здоровьем или поведением, такие как агрессия.

В большинстве случаев придется держать щенка отдельно большую часть времени. Если возникают вопросы, можно проконсультироваться с кинологом, который работает с методами положительного подкрепления. Он поможет спланировать интродукцию и разработать план обучения на будущее.

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Знакомство.Как познакомить щенка со взрослой собакой.
Автор Редакция Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы домашние животные
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