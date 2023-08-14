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Олег Логинов

Президент Российской кинологической федерации дал советы, как успокаивать собак

2:33
Зоосфера

Собаки, как и любые другие живые существа, переживают широкий спектр эмоций. Иногда им трудно справляться с контролем над своими чувствами. В такие моменты питомцы могут впасть в состояние чрезмерного возбуждения и перестать реагировать на указания своих владельцев. Как же успокоить собаку и вернуть её в состояние спокойствия? Президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, поделился своим опытом с "Радио 1".

Президент Российской кинологической федерации дал советы, как успокаивать собак
Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Опасности чрезмерного возбуждения у собаки

Важно понимать, что собака, находящаяся в состоянии чрезмерного возбуждения, перестает реагировать на команды, не слушает своего владельца и может стать опасной как для окружающих, так и для самой себя. Подобное поведение может проявляться в рывках на поводке, неудержимых лае или рычании, разрушительных действиях в доме и даже агрессии.

Советы по успокоению собаки

1. Установление контроля

Необходимо донести до собаки, что текущая ситуация находится под контролем её владельца, и это именно он принимает решения. Важно показать питомцу, что он получит то, что желает, только если его состояние удовлетворяет его владельца.

Если собака рывком тянет поводок и пытается продвинуться вперед, остановитесь и не двигайтесь с места, пока она не успокоится. Говорите с ней спокойным, но уверенным тоном. Начинайте двигаться только после того, как она перестанет тянуть поводок. Не забудьте похвалить питомца за спокойное поведение. Если она снова начинает рывком двигаться вперёд — опять остановитесь и не двигайтесь. Поставив своего питомца в состояние ожидания и спокойствия, владелец учит её сдерживать чрезмерные реакции.

2. Обучение командам

Кинологи рекомендуют начать с команды "сидеть", затем надеть ошейник и сразу же снова дать команду "сидеть". Не забудьте поощрить собаку за выполнение команды. Затем нужно повторно дать команду "сидеть", открыть дверь и похвалить собаку, если она остается на месте.

Эти подходы научат собаку сдерживать себя, ожидать разрешения и контролировать свои эмоции. Это способствует более адекватному поведению питомца, как дома, так и в общественных местах. Важно помнить, что терпение и последовательность — ключи к успешной тренировке вашей собаки.

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Самостоятельная ДРЕССИРОВКА СОБАК: Воспитываем собаку онлайн
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы собака животные
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Угрожавшего пассажирам авиарейса Сидней — Куала-Лумпур мужчину задержала полиция
Президент Российской кинологической федерации дал советы, как успокаивать собак
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