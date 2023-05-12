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Марина Лебедева

Почему дарить собаку на праздники может быть не лучшей идеей

3:08
Зоосфера » Собаки

Наступил сезон праздников, и многие из нас ищут идеальный подарок для своих близких. Однако прежде чем вы броситесь покупать милого щенка или котенка в местном зоомагазине, необходимо учесть несколько моментов. Хотя домашнее животное может показаться идеальным подарком для ребенка или одинокого родственника, преподносить его как презент может быть не самой лучшей идеей.

Почему дарить собаку на праздники может быть не лучшей идеей
Фото: klkfavorit.ru

Не покупайте щенков в зоомагазинах

Зоомагазины и веб-сайты, продающие щенков, часто получают их со щенячьих фабрик. На таких фабриках приоритет отдается прибыли, а не благополучию животных, матери вынуждены рожать больше пометов, чем это необходимо для здоровья, а щенки получают недостаточное питание и медицинскую помощь. Покупая животных в таких магазинах, вы поддерживаете щенячьи фабрики и их аморальную практику.

Не приобретайте ничего другого в зоомагазинах, которые закупают продукцию на щенячьих фабриках

Недостаточно просто избегать покупки щенков в зоомагазинах, которые поддерживают щенячьи фабрики. Любая ваша покупка в таких магазинах поддерживает их общую прибыль и увековечивает жестокость щенячьих фабрик. Поэтому пройдите лишний километр или зайдите на другой веб-сайт, чтобы убедиться, что вы не поддерживаете безнравственную деятельность.

Усыновляйте щенка из приюта

Усыновление животного из приюта или спасательной службы не только спасает жизнь, но и гарантирует, что вы не поддерживаете щенячьи фабрики. В солидных зоомагазинах часто проводятся мероприятия по усыновлению, поэтому посетите их, чтобы найти питомца, который идеально подойдет вам и вашей семье.

Не дарите домашних животных в качестве подарков на праздники

Подарок домашнего животного на праздники может показаться романтической идеей, но это не всегда хорошо. Домашние животные — это большая ответственность, которая требует правильного планирования и рассмотрения. Такие вопросы, готов ли получатель подарка завести питомца, достаточно ли у него времени для ухода за ним, нет ли у него аллергии на шерсть домашних животных, необходимо учитывать.

Домашние животные — это благословение, но они также требуют много заботы, которое может оказаться слишком тяжелым для получателя. Поэтому дарить домашнее животное лучше заранее, а не неожиданно.

Подходящее ли сейчас время для того, чтобы завести в доме домашнее животное?

Праздники — напряженное время для большинства людей, и появление в доме нового питомца может добавить хаоса. Собакам, в частности, может быть трудно адаптироваться ко множеству людей, огней и звуков, которые появляются в праздничный сезон. Поэтому заводить нового питомца во время праздников, возможно, не самая лучшая идея. Вместо этого заранее спланируйте усыновление животного и привлеките к этому процессу получателя.

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Почему нельзя дарить собаку. ТОП 5 причин.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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