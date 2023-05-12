Почему дарить собаку на праздники может быть не лучшей идеей

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Наступил сезон праздников, и многие из нас ищут идеальный подарок для своих близких. Однако прежде чем вы броситесь покупать милого щенка или котенка в местном зоомагазине, необходимо учесть несколько моментов. Хотя домашнее животное может показаться идеальным подарком для ребенка или одинокого родственника, преподносить его как презент может быть не самой лучшей идеей.

Фото: klkfavorit.ru

Не покупайте щенков в зоомагазинах

Зоомагазины и веб-сайты, продающие щенков, часто получают их со щенячьих фабрик. На таких фабриках приоритет отдается прибыли, а не благополучию животных, матери вынуждены рожать больше пометов, чем это необходимо для здоровья, а щенки получают недостаточное питание и медицинскую помощь. Покупая животных в таких магазинах, вы поддерживаете щенячьи фабрики и их аморальную практику.

Не приобретайте ничего другого в зоомагазинах, которые закупают продукцию на щенячьих фабриках

Недостаточно просто избегать покупки щенков в зоомагазинах, которые поддерживают щенячьи фабрики. Любая ваша покупка в таких магазинах поддерживает их общую прибыль и увековечивает жестокость щенячьих фабрик. Поэтому пройдите лишний километр или зайдите на другой веб-сайт, чтобы убедиться, что вы не поддерживаете безнравственную деятельность.

Усыновляйте щенка из приюта

Усыновление животного из приюта или спасательной службы не только спасает жизнь, но и гарантирует, что вы не поддерживаете щенячьи фабрики. В солидных зоомагазинах часто проводятся мероприятия по усыновлению, поэтому посетите их, чтобы найти питомца, который идеально подойдет вам и вашей семье.

Не дарите домашних животных в качестве подарков на праздники

Подарок домашнего животного на праздники может показаться романтической идеей, но это не всегда хорошо. Домашние животные — это большая ответственность, которая требует правильного планирования и рассмотрения. Такие вопросы, готов ли получатель подарка завести питомца, достаточно ли у него времени для ухода за ним, нет ли у него аллергии на шерсть домашних животных, необходимо учитывать.

Домашние животные — это благословение, но они также требуют много заботы, которое может оказаться слишком тяжелым для получателя. Поэтому дарить домашнее животное лучше заранее, а не неожиданно.

Подходящее ли сейчас время для того, чтобы завести в доме домашнее животное?

Праздники — напряженное время для большинства людей, и появление в доме нового питомца может добавить хаоса. Собакам, в частности, может быть трудно адаптироваться ко множеству людей, огней и звуков, которые появляются в праздничный сезон. Поэтому заводить нового питомца во время праздников, возможно, не самая лучшая идея. Вместо этого заранее спланируйте усыновление животного и привлеките к этому процессу получателя.

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